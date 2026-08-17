Sasínek Mäki sjela hejtry: Klidně vám zaplatím soustředění s námi. Lidé nevidí, že...
Kriistina Sasínek Mäki se překvapivě dostala do finále běhu na 1 500 metrů, v němž obsadila solidní sedmé místo. Nezvrátila však tristní bilanci české atletické výpravy, která poprvé od roku 1938 z mistrovství Evropy nepřivezla jedinou medaili. Rozezlení fanoušci vyjádřili nespokojenost a pro změnu svými negativními komentáři na sociálních sítích rozpálili českou mílařku.
Už minule v Římě to s jedním cenným kovem bylo na hraně, teď Češi zůstali na suchu úplně. V několika případech byli úspěchu blízko, na dosah medaile byl kladivář Volodomyr Myslyvčuk, Lurdes Gloria Manuel skončila čtvrtá a oštěpaři Jakubu Vadlejchovi chybělo devět centimetrů.
Atleti se ocitli pod palbou kritiky a v době internetu nemají fanoušci problém je kontaktovat napřímo. Místopředsedkyně svazu Barbora Špotáková se sportovců již zastala. „Mnozí u toho studují, někteří pracují. Obětují té atletice strašně moc za strašně málo. Takže by měli mít opravdu jenom obdiv a ne snášet prostě odpornou kritiku,“ litovala.
Teď se k ní přidala Kriistina Sasínek Mäki. Sama se dočkala chvály, zanedlouho 35letá závodnice se úspěšně vrátila na scénu po narození potomka a stále dokázuje, že nadále patří mezi evropské stálice.
Atletka s finskými kořeny umí nejen své závody osobitě glosovat, při olympiádě v Tokiu a svém postupu do finále osm měsíců po porodu zaujala hláškou, o tom, že „vyrvala nohy z prd*le,“ a svou loňskou neúspěšnou sezonu přirovnávala k tomu, že „dno má ještě sklep a garážové stání.“
Ať přijedou na naše soustředění
Nyní ji však zamrzela míra negace, která se snesla na její kolegy v Birminghamu. „Trošku mě mrzí, jak to lidi komentují, protože vůbec nevidí, co pro to atleti dělají. Taky už jsem byla na akci, kde jsem měla hodně natrénováno, vypadalo to super, ale člověk pak nepředvedl dobrý výsledek. Veřejnost vidí jen konec. Ne to, co bylo předtím,“ sdělila novinářům hned po nedělním závěrečném závodě evropského šampionátu.
Zároveň prozradila, že sama ráda zjišťuje, co si národ myslí, přestože v internetových diskuzích málokdy vidí cokoli relevantního.
„Jdu se tam někdy podívat, protože vyhledávám konstruktivní kritiku, kterou tam teda moc nenacházím. Chtěla bych lidem vzkázat, že jim klidně zaplatím s námi měsíční soustředění. Musí ho celé absolvovat a ani jeden den neříct, že už nemůžou. Budou to mít celé hrazené, takže je klidně vítám, ať jedou s námi,“ cituje idnes.cz mnohonásobnou mistryni českých a finských národních šampionátů.