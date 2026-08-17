Čtyři zlata na jednom ME: Britka dokázala to, co ještě nikdo jiný. Strach o bezpečnost
Nevídané. Britská sprinterka Amy Huntová jako první v dějinách získala během jediného evropského šampionátu čtyři zlaté medaile. A to už má doma vysokoškolský titul z Cambridge z literatury. Její víkendovou euforii ale trochu pokazil dramatický sobotní večer, kdy na stadion v Birminghamu pronikl podivín s falešnou akreditací.
Zřejmě se cítila jako atletická bohyně, tak jak o tom kdysi snila. Amy Huntová právě ve smíšené štafetě získala historickou čtvrtou zlatou a do tribun Alexander Stadium v Birminghamu hlaholila: „Bavili jste se?“
Na evropském šampionátu během sedmi dní povýšila své atletické renomé na superhvězdu. Vedle rychlých Jamajčanek a Američanek je tu najednou Britka bílé pleti. A ještě má za sebou poutavý příběh.
V pondělí vyhrála stovku a stala se nejrychlejší Evropankou, jak se tradičně říká šampionce kontinentálního šampionátu v nejkratším sprintu. V čase 11,00 o dvě setiny porazila Polku Ewu Swobodovou. Ve čtvrtek v nejlepším evropském čase sezony 22,19 vyhrála svou osudovou dvoustovku. V sobotu pomohla k triumfu britské ženské sprinterské štafetě. A v neděli práci dokončila jako finišmanka smíšené štafety.
Od roku 1934, kdy se evropské šampionáty pořádají, ještě žádný atlet čtyři tituly najednou nezískal. „Čtyři zlata byl sen, který se vyplnil. Nemyslím, že můžu vyjádřit, co to znamená. Je to daleko za hranicemi mé představivosti,“ řekla Huntová.
Euforické chvíle ale během víkendu střídaly i momenty stresujících obav. V sobotu večer na birminghamský Alexander Stadium pronikl muž s falešnou akreditací. Byl sice odhalen a zatčen, ale samotný fakt, že do střeženého prostoru proklouznul člověk bez oprávnění, spustil na stadionu rozsáhlou bezpečnostní akci.
Týmy dostaly informaci, že se veškeré medailové ceremoniály plánované na sobotní večer odkládají. Počkat si musela i Huntová.
Průlom loni v Tokiu
Na to je však zvyklá. Je to už sedm let, co její cesta vzhůru začala. Na mítinku v Německu si jen tak ze zábavy zaběhla dvoustovku a senzačním časem 22,42 překonala juniorský britský rekord Diny Asherové-Smithové. Rozjetou kariéru však brzy potom zbrzdil covid. A v roce 2022 si Huntová hrozivě poranila quadriceps, sval se jí tehdy odtrhl od kosti a Hry Commonwealthu v Birminghamu sledovala o berlích.
Aspoň měla čas pracovat na své akademické kariéře. O rok později dostudovala literaturu na slavné univerzitě v Cambridge. Jejím oborem je renesance. A jelikož má tréninkovou základnu v Itálii, ráda ve volném čase obdivuje místní muzea.
Na atletické dráze přispěla k stříbrné medaili britské ženské štafety na olympiádě v Paříži. A vloni na mistrovství světa v Tokiu zažila individuální průlom. Na dvoustovce skončila druhá za suverénní Američankou Melissou Jeffersonovou-Woodovou.
Letos se vrátila do Birminghamu připravená vytěžit životní šanci. Nejenže se stala teprve čtvrtou sprinterkou za posledních třicet let, která doručila ceněný double na stovce a dvoustovce. Místo v silných britských štafetách jí pomohlo k bezprecedentním čtyřem zlatým medailím.
„Dojde mi to asi později. Jsem na sebe moc pyšná,“ radovala se. A už promluvila o logickém cíli do budoucna. Svůj individuální double chce zopakovat za dva roky na olympiádě v Los Angeles.