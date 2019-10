MS atletika 2019 | Koulař Staněk je na MS ve finále. Desetiboj překvapivě ovládl Kraul | iSport.cz

K soutěži koulařů nastoupilo hned osm vrhačů, kteří se letos dostali až za hranici 22 metrů a pro ně byl limit většinou snadnou záležitostí. Výjimkou byl polský mistr Evropy Michal Haratyk, pro nějž soutěž skončila výkonem 20,52. Další z medailových kandidátů a objev sezony Lucemburčan Bob Bertemes se nedostal ani přes dvacet metrů. Nejdelším vrhem se prezentoval obhájce titulu a vítěz Diamantové ligy Tomas Walsh z Nového Zélandu, který hned v první sérii předvedl 21,92. Limit nakonec splnilo přesně dvanáct koulařů.

Staněk figuruje se svým výkonem 21,67 z mítinku v Domažlicích na 11. místě letošních tabulek a do kvalifikace nevstoupil podle svých představ. Po dvou sériích mu k limitu scházelo 17 centimetrů, což by v konečném účtování znamenalo vyřazení. Třetí pokus mu však vyšel a hrozba předčasného konce byla zažehnána. Do finále postoupil z osmého místa.

V prvních pokusech byl příliš opatrný po té, co v jednom z rozcvičovacích hodů limit přehodil. "A u toho třetího jsem si říkal: 'Tak vabank'. Zase jsem to netrefil na prsty, ale tím, že to bylo rozjetý, tak to přelítlo čáru," oddechl si.

Téměř všichni soupeři v rozbězích na 1500 metrů měli výrazně lepší osobní rekordy než české duo a žádné překvapení se nezrodilo. Sasínek v prvním rozběhu, který vyhrál dvojnásobný mistr Evropy Nor Jakob Ingebrigtsen, obsadil deváté místo v čase 3:38,17. K postupu mu nakonec chybělo jen 24 setin sekundy, celkově obsadil 27. místo.

Holuša v polovině posledního kola ztratil kontakt s vedoucí skupinou. Skončil ve třetím rozběhu jedenáctý v čase 3:39,79, celkově byl dvaatřicátý, a senzační páté místo z Londýna nezopakuje. Postup si zajistilo 24 mílařů.

Pro Mäki byl úspěchem už postup do semifinále v osobním rekordu. Dnešní semifinále se běželo mnohem pomaleji, ale se zdrcujícím závěrem, o který se postarala hlavně Sifan Hassanová z Nizozemska, která po triumfu na 5000 metrů usiluje o neobvyklé double. Česká reprezentantka s finskými kořeny nestačila a v cílové rovince se propadla až na předposlední místo. Doběhla jedenáctá v čase 4:17,65.

Čtvrtkařka Naserová zaběhla třetí nejlepší čas všech dob

Salwa Eid Naserová z Bahrajnu vyhrála dnes na mistrovství světa v Dauhá běh na 400 metrů v třetím nejlepším čase všech dob 48,14 sekundy. Jednadvacetiletá čtvrtkařka jasně porazila i olympijskou vítězku Shaunae Millerovou-Uibovou z Baham a postarala se o zatím nejhodnotnější výkon světového šampionátu.

Rychlejší byly jen Marita Kochová z bývalé NDR při světovém rekordu 47,60 v Canbeře v roce 1985 a Jarmila Kratochvílová na prvním mistrovství světa v Helsinkách v roce 1983, kde zaběhla čas 47,99. Naserová své osobní maximum vylepšila rázem o 54 setin a ke stříbru z Londýna přidala nejcennější kov. V Dauhá navíc pomohla bahrajnské smíšené štafetě na 4x400 m k bronzu při premiéře této disciplíny.

Millerová-Uibová dala v Dauhá přednost čtvrtce před dvoustovkou, v níž také vedla světové tabulky. Ve finále se i ona výrazně zlepšila, ze svého rekordu ubrala časem 48,37 šest desetin, ale proti Naserové neměla šanci. Prohrála poprvé od MS v Londýně, kde vbíhala do cílové rovinky na první pozici, ale skončila bez medaile. Třetí dnes doběhla Jamajčanka Shericka Jacksonová.

Soutěž koulařek vyhrála Číňanka Kung Li-ťiao. Letošní světová jednička obhájila zlato výkonem 19,55 metru, o osm centimetrů porazila druhou Dannielu Thomasovou-Doddovou z Jamajky. Německá veteránka Christina Schwanitzová zkompletovala svou sbírku medailí z MS bronzem.

Kung Li-ťiao letos jako jediná překonala hranici dvaceti metrů. To se jí v Dauhá nepodařilo, ale nebylo to ani potřeba. Letos ji dokázala porazit jen Američanka Chase Ealeyová při Diamantové lize v Šanghaji, ale dnes se jí vůbec nedařilo a skončila až osmá.

Mnohem nebezpečnější byla Thomasová-Doddová. V předposlední sérii poslala kouli přesně na čáru označující dvacet metrů, ale přešlápla.

Mistrem světa v desetiboji je překvapivě Němec Kaul

Mistrem světa v desetiboji se stal jednadvacetiletý Němec Niklas Kaul, který byl po prvním dnu až jedenáctý. Obhájce zlata Francouz Kevin Mayer byl sice po sedmi disciplínách v čele celkového pořadí, ale pak ho zastavilo zranění stehenního svalu. Jednadvacetiletý juniorský mistr světa Kaul, který byl vůbec nejmladším účastníkem soutěže desetibojařů, dnes zlikvidoval manko z prvního dne. Vylepšil si osobní rekord v tyči, disk i oštěp vyhrál také ve svých maximech, přičemž jeho oštěpařský pokus 79,05 m je nejlepším, jaký kdy desetibojař při MS předvedl. V závěrečné patnáctistovce ukázal všem záda a vyhrál celkovým ziskem 8691 bodů. Estonec Maicel Uibo, který před závěrečnou disciplínou vedl, získal stříbro, stejně jako o několik minut dříve jeho bahamská manželka. Třetí skončil stejně jako na olympijských hrách v Riu de Janieru Kanaďan Damian Warner.

Mistrovství světa v atletice v Dauhá:

Muži:

Desetiboj (po devíti disciplínách): 1. Uibo (Est.) 7869 (100 m: 11,10 - dálka: 746 - koule: 15,12 - výška: 217 - 400 m: 50,44 - 110 m př.: 14,43 - disk: 46,64 - tyč: 540 - oštěp: 63,83), 2. Warner (Kan.) 7854 (10,35 - 767 - 14,97 - 202 - 48,12 - 13,56 - 42,19 - 470 - 62,87), 3. Kaul (Něm.) 7850 (11,27 - 719 - 15,10 - 202 - 48,48 - 14,64 - 49,20 - 500 - 79,05), 4. Škureňov (Rus.) 7826 (11,02 - 761 - 14,71 - 211 - 49,36 - 14,28 - 48,75 - 520 - 59,56), 5. Lepage (Kan.) 7796 (10,36 - 779 - 13,21 - 205 - 47,35 - 14,19 - 41,19 - 520 - 57,42), 6. Oiglane (Est.) 7593.

Ženy:

Koule: 1. Kung Li-ťiao (Čína) 19,55, 2. Thomasová-Doddová (Jam.) 19,47, 3. Schwanitzová (Něm.) 19,17, 4. Ewenová (USA) 18,93, 5. Mártonová (Maď.) 18,86, 6. Dubická (Běl.) 18,86, 7. Ealeyová (USA) 18,82, 8. Crewová (Kan.) 18,55.

Sedmiboj (po šesti disciplínách): 1. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 5976 (100 m př.: 13,09 - výška: 195 - koule: 13,86 - 200 m: 23,08 - dálka: 677 - oštěp: 43,93), 2. Thiamová (Belg.) 5839 (13,36 - 195 - 15,22 - 24,60 - 640 - 48,04), 3. Preinerová (Rak.) 5579 (13,25 - 177 - 14,21 - 23,96 - 636 - 46,68), 4. Williamsová (USA) 5558, 5. Broersenová 5541, 6. Vetterová (obě Niz.) 5540, ....17. Cachová (ČR) 5120 (13,47 - 174 - 12,58 - 24,95 - 579 - 46,11).

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

1500 m: 1. Sulejman (Džib.) 3:36,16, ...27. Sasínek 3:38,17, 32. Holuša (oba ČR) 3:39,79 - nepostoupili do semifinále.

Koule: 1. Walsh (N. Zél.) 21,92, ...8. Staněk (ČR) 21,02 - postoupil do finále.

Ženy:

1500 m - semifinále: 1. Simpsonová (USA) 4:00,99, ...23. Mäki (ČR) 4:17,65 - nepostoupila do finále.

Trojskok: 1. Rickettsová (Jam.) 14,42.