MS v atletice ONLINE: Jíchová v semifinále, Švábíková má osobní rekord

Nikoleta Jíchová zvládla rozběh na 400 metrů překážek a postoupila do semifinále • Iva Roháčková

Nikoleta Jíchová zvládla rozběh na 400 metrů překážek a postoupila do semifinále • Iva Roháčková

Nikoleta Jíchová zvládla rozběh na 400 metrů překážek a postoupila do semifinále • Iva Roháčková

Nikoleta Jíchová zvládla rozběh na 400 metrů překážek a postoupila do semifinále • Iva Roháčková

Nikoleta Jíchová zvládla rozběh na 400 metrů překážek a postoupila do semifinále • Iva Roháčková

Nikoleta Jíchová zvládla rozběh na 400 metrů překážek a postoupila do semifinále • Iva Roháčková

Třetí den atletického MS v Budapešti nabízí pouze večerní program. Ten začal před 19. hodinou. Česká běžkyně Nikoleta Jíchová postoupila do semifinále závodu na 400 metrů překážek.Členky bronzové smíšené štafety Tereza Petržilková a Lada Vondrová budou usilovat o postup do finále běhu na 400 metrů. Tyčkařka Amálie Švábíková už do závěrečných bojů prošla. Osobním rekordem překonala kvalifikační limit 465 cm a představí se v medailových bojích. Vše podstatné sledujte v ONLINE reportáži.