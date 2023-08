Atletika ONLINE: kvalifikace oštěpařů s Vadlejchem i výškařka Hrubá

Největší česká medailová naděje Jakub Vadlejch vstoupí dnes do bojů na mistrovství světa v atletice. Kvalifikace oštěpařů je v Budapešti na programu od 10:10, stříbrný olympijský medailista a obhájce světového bronzu je ale zařazen až do druhé skupiny a o postup do finále zabojuje od 11:45. Kvalifikace čeká od 10:20 i výškařku Michaelu Hrubou.