MS v atletice ONLINE: Hrozná ostuda, hlásila Železná. Uplakaná „česká“ Japonka
Oštěpařka Andrea Železná kvalifikaci na MS pokazila. Hodila jen 53,43 metru, ve skupině A byla osmnáctá a už nemá ani teoretickou šanci na finále. Do atletického mistrovství světa v Tokiu dnes zasáhne ještě další oštěpařka Petra Sičaková, limit byl stanoven na 62,50 metru, což ještě stejně jako Železná nikdy nehodila. Do sobotního finále postoupí dvanáct oštěpařek.
Mistryně republiky Železná letos dvakrát překonala šedesátimetrovou hranici, ale na vrcholu sezony měla k podobnému výkonu daleko. Prvním pokusem zapsala výkon pod 54 metrů a další dva hody byly ještě kratší, takže je úmyslně přešlápla. Ve své kvalifikační skupině neporazila žádnou soupeřku.
„Tohle je hrozná ostuda. Je to taková facka, abych začala ještě víc makat a tohle už nikdy nezažila,“ řekla České televizi dvaatřicetiletá svěřenkyně světového rekordmana Jana Železného, který je i jejím manželem.
V kvalifikaci se trápila také tvář šampionátu v Tokiu Kitagučiová. Svěřenkyně českého trenéra Davida Sekeráka letos nemá i kvůli problémům s loktem nijak oslnivou formu a kvalifikace MS to potvrdila.
Tohle není na postup do finále, uznala Kitagučiová
Její nejdelší hod byl jen 38 centimetrů za šedesát metrů a předčilo ji hned sedm soupeřek včetně krajanky Momone Uedaové. Aby se Kitagučiová udržela ve finálové dvanáctce, mohou být ve druhé skupině lepší jen čtyři oštěpařky. „Myslím, že tohle není postup do finále,“ odhadovala uplakaná Kitagučiová v mixzóně.
Kvalifikační limit 62,50 metru zajišťující postup do finále zatím překonaly tři oštěpařky. Nejdelší pokus v první skupině předvedla Srbka Adriana Vilagošová, která třetím pokusem hodila 66,06 metru.
Mistr světa z let 2022 a 2023 Jakob Ingebrigsten znovu postoupil do finále závodu na 5000 metrů. Hvězdný norský běžec, který na MS kvůli zranění achilovky závodí poprvé v této venkovní sezoně, na rozdíl od patnáctistovky mezi vytrvalci v rozběhu uspěl a obsadil poslední postupovou osmou příčku za 13:42,15.
Medaile se dnes budou rozdělovat v mužském trojskoku, bězích na 400 metrů překážek a závodech na 200 metrů. Američan Noah Lyles se už v semifinále blýskl skvělým časem 19,51 sekundy.