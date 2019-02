Zakáží Semenyaové závody s ženami? Coe: Čekáme se zatajeným dechem | iSport.cz

Sportovní arbitráž CAS dnes začala projednávat stížnost atletek s přirozeně zvýšenou hladinou mužských hormonů proti novému pravidlu IAAF, podle něhož by bez hormonální léčby nesměly závodit na tratích od 400 metrů po míli s ostatními ženami. Slyšení, k němuž se dnes dostavila i dvojnásobná olympijská vítězka v běhu na 800 metrů Caster Semenyaová, je v Lausane naplánováno do pátku. Generální sekretář CAS Mathieu Reeb doufá, že tříčlenný panel soudců rozhodne do konce března.