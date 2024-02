Zemřel světový rekordman (†24) v maratonu. Vypadl z auta i s koučem

Teprve čtyřiadvacetiletá globální hvězda světové atletiky přišla v neděli pozdě večer o život. Je to jen týden, co mezinárodní federace Světová atletika ratifikovala jeho historický čas z Chicaga, další možnost na zlepšení ale Kelvin Kiptum už nedostane.

Jeden z největších atletických talentů zahynul v neděli pozdě večer na silnici mezi keňskými městy Eldoretem and Kaptagatem v západní Keni. Agentuře AP to potvrdila keňská atletka Milcah Chemosová.

„Nemám slov, abych vysvětlila ztrátu Kelvina,“ prohlásila.

Auto s Kiptumem a koučem Hakizimanou podle svědectví jeho Kitptumova přítele Kennetha Kimaiya sjelo z cesty, narazilo do stromu a následně se vrhlo do kotrmelců. Kiptum při nehodě vypadl z auta a zahynul. V autě jela ještě další žena, která byla převezena do nemocnice s vážnými zraněními.

„Jsme šokováni a hluboce zarmouceni zprávou o zničující ztrátě Kelvina Kiptuma a jeho trenéra Gervaise Hakizimany,“ uvedl prezident světové atletiky Sebastian Coe. „Jménem celé světové atletiky posíláme jejich rodinám, přátelům, týmovým kolegům a keňskému národu hlubokou soustrast. Teprve začátkem tohoto týdne jsem mohl v Chicagu, kde Kelvin vytvořil svůj mimořádný světový rekord v maratonu, oficiálně ratifikovat jeho historický čas. Neuvěřitelný sportovec zanechal neuvěřitelný odkaz, bude nám velmi chybět.“