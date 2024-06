Vadlejch jde na ME pro medaili, je naštvaný na program: Řeknu to jemně...

Jediný hod dlouhý 83,36 metru stačil oštěpaři Jakubu Vadlejchovi k postupu do finále mistrovství Evropy. Ušetřené síly se mu můžou hodit, protože kvalifikace měla solidní úroveň. „Můj osobní cíl je zlepšit výkon z dneška a přivézt domů do Česka medaili,“ řekl Vadlejch.

Ještě, než oštěp dopadl na trávu Olympijského stadionu, Jakub Vadlejch se trochu zamračil. Kvalifikační hod neodpovídal jeho vysokým měřítkům, na finále ale stačil.

„Byl jsem na sebe docela naštvaný, protože jsem si myslel, že ten hod nebyl tak dobrý. Ale když ukázali osmdesát tři metrů, tak skvělý,“ hodnotil Vadlejch pro Českou televizi.

V horkém římském odpoledni si tak mohl sbalit věci a upalovat do stínu. Ušetřil si tak nervy, které potkaly několik jeho soupeřů. Německý obhájce titulu Julian Weber získal jistotu postupu až posledním pokusem, kdy vypálil nejdelší pokus kvalifikace 85,01. Posledním pokusem se zachránil i Litevec Edis Matusevičius, který skončil výkonem 84,82 druhý.

„Ve finále by bylo nejlepší hodit nejdál a porazit všechny soupeře. Ale bude to těžké, protože v kvalifikaci jsme viděli, že je tu hodně lidí ve formě,“ uvedl Vadlejch. „Myslím, že můžeme očekávat daleké hody. Ale na druhou stranu, když házeli dobře dneska, neznamená to, že hodí zítra.“

Jaroslav Jílek i Martin Konečný do finále nepostoupili, ani jeden z nich nezapsal ani jediný zdařený pokus.

Vadlejchovým hlavním rivalem ve startovce je Weber, který mu před dvěma lety v Mnichově zabránil v zisku evropského titulu a nedávno ho porazil i na Zlaté tretře.

„Na začátku jsem byl možná až příliš sebevědomý. Možná jsem byl až příliš uvolněný. Cítil jsem se dobře a nepotřeboval jsem do toho tlačit naplno. Udělal jsem to trochu zajímavé, jinak by to byla nuda,“ usmíval se Weber nad svými kvalifikačními problémy. „Samozřejmě bych rád obhájil můj titul, to by bylo úžasné. Bude to obtížné, protože Jakub je extrémně silný.“

Jako poslední dvanáctý postoupil do finále i další Němec Max Dehning, který vede letošní světové tabulky únorový hodem 90,20 metru. Hrozit může i zkušený Fin Oliver Helander, který postoupil přesvědčivým prvním hodem 84,35 metru a navíc má silnou motivaci.

„Je to pro mě velká šance, protože mi pořád schází má první velká dospělá medaile,“ uvedl Helander. „Vrcholem je Paříž, ale doufám, že předvedu dobrý hod i tady v Římě. Chci odsud medaili. Favoriti jsou Weber a Vadlejch .“

Nebezpečný může být i Litevec Matusevičius, který už v kariéře přehodil 89 metrů.

„Potřebuju jen, aby do sebe všechno zapadlo. Pokud všechno klapne, můžu hodit klidně i devadesát metrů,“ věří Matusevičius.

Na vyznění finále může mít vliv krutý program šampionátu, v němž se o medaile bojuje hned druhý den po kvalifikaci.

„Nejsem nadšený, řeknu to takhle jemně, že jsou závody ve dvou dnech. Snižuje to možnost, že střelím nějaký extra výkon. Co si budeme povídat, ve dvou dnech dvě super formy nejde mít,“ řekl Vadlejch. „Myslím, že když výkon vylepším, tak z toho bude zajímavé umístění.“

Výsledky mistrovství Evropy v atletice v Římě:

Kvalifikace, muži:

Oštěp: 1. Weber (Něm.) 85,01, ...4. Vadlejch 83,36 - postoupil do finále, Konečný, Jílek (všichni ČR) - oba bez výkonu.