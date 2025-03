Problém se stojany na HMS? Hodina čekání. Pátá Švábíková: Nejhorší soutěž, co jsem zažila

Zatím to byla asi největší divočina na tomto halovém MS, které se přece jen koná poněkud na sílu. Šampionát v Nan-ťingu se třikrát překládal kvůli koronavirové pandemii a okénko mezi HME a MS pod otevřeným nebem bylo v roce 2025 možná poslední schůdnou variantou.

Závod tyčkařek měl jasnou favoritku v Britce Molly Cauderyové. Ta si chtěla zlepšit chuť po loňské olympiádě, kdy v Paříži nezaznamenala ani jeden platný pokus ve finále. V Číně to bylo lepší, ale nakonec brala jen čtvrtou příčku.

Závod ovlivnily velké prodlevy kvůli poruše aparátu, který stojany nejen posouvá nahoru a dolů, ale taky dozadu či dopředu. To je známá věc, že si závodník může nadiktovat, jak daleko chce mít nastaveny stojany od takzvaného šuplíku, tedy skříňky v zemi pod laťkou.

Pořadatelé si ale dlouho nevěděli rady a finále se natahovalo o desítky minut, kdy závodnice musely čekat. Na takové průtahy nejsou tyčkařky zvyklé a možná na to mnohé doplatily, protože právě na kvótách 4,60 m a 4,70 m se rozhodlo.

Když už se totiž vyřešilo vertikální posouvání stojanů, problém byl právě v tom nastavení vzdálenosti celého aparátu od šuplíku. Kolikrát se stalo, že když už byla závodnice připravena na svůj skok, na digitální tabuli začala skákat různá numera, která neodpovídala požadavkům. Zrovna v tyči, kde jde o koncentraci, to mohl být problém.

Caudery kvůli horšímu zápisu než soupeřky skončila čtvrtá, protože 4,70 m skočila až napodruhé a dál už se nedostala, což pro ni bylo další velké zklamání.

Švábíková: Čekaly jsme fakt dlouho

Švábíková rozhodně měla také na to skočit 4,70 m, ale nepoštěstilo se a podělila se o pátou příčku s Američankou Leonovou. Je to zatím nejlepší umístění české výpravy na šampionátu, i tak ale měla smíšené pocity, a to i z průběhu závodu.

„Jsem spokojená, že je to o příčku lepší než minule v Glasgow. Zároveň jsem zklamaná, protože jsem si věřila na víc. Byla to nejhorší soutěž, co jsem kdy zažila. Čekaly jsme fakt dlouho, bylo to asi přes čtyřicet minut. Projevilo se to na výkonech nás všech,“ nešetřila kritikou Švábíková.

Když už totiž mohly tyčkařky pokračovat, časový harmonogram šampionátu byl neúprosný a přednost dostalo představování závodníků v semifinále na 800 metrů.

„Byl to problém. Všechny jsme se snažily nějak udržovat. Vím, že to nebyla jejich chyba, ale neusnadnili nám to, když pořád pouštěli běhy na dráze. Nedá se nic dělat. Všechny jsme to měly stejné. Energii to vzalo, skoro hodinu se udržovat v teple je náročné,“ doplnila česká reprezentantka.

Medaile si tak rozdělily Švýcarka Angelica Moserová (bronz), zkušená Tina Šutejová (stříbro) ze Slovinska a překvapivá vítězka Marie-Julie Bonninová z Francie. Vítězka byla tak pohroužená do svých myšlenek, že když bylo jasno, že má zlato, musely jí to oznámit až soupeřky. Teprve potom propukla její radost.

Bonninová už má doma bronz z HME v Apeldoornu. Nyní vyrovnala francouzský rekord ve výšce 4,75 m a tuto metu překonala v chaotickém závodě v Číně jako jediná.