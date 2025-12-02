Chystá se největší atletická hala v Česku, za 600 milionů v Ústí! Zlepší vztahy s fotbalisty?
Blízko Ústí nad Labem má do tří let vyrůst největší atletická hala v České republice za 600 milionů korun. Svaz věří, že by v ní mohl pořádat halové mistrovství Evropy. A olympijská šampionka Barbora Špotáková doufá, že nový areál uklidní vztahy s místními fotbalisty, kterým se nelíbí, že atleti na venkovním stadionu trénují s oštěpy. „Přijdou na bago,“ usmívá se legendární oštěpařka.
Jestli to klapne, pro českou atletiku to bude velká věc. Město Ústí nad Labem se za pomoci dotace od Národní sportovní agentury chystá postavit atletickou halu s multifunkčním využitím. Počítá se s atletickou arénou s tribunami pro 2200 diváků a taky s rozšířeným tréninkovým tunelem, do kterého se vejdou tři hřiště pro míčové sporty.
„Během příštího roku budeme hledat cestu k financování. Kdyby byl veký úspěch, někdy na podzim roku 2027 bude možné kopnout do země a přibližně v roce 2028 mít hotovou halu,“ řekl ústecký primátor Petr Nedvědický.
Pro české atlety by dokončení nového projektu znamenalo významnou pomoc. Jediná regulérní hala je v Ostravě, kde se poslední roky pořádá mítink Czech Indoor Gala a každoročně se tam konají republikové šampionáty. V Jablonci je nestandardní délka dráhy, stav nafukovačky v Praze na Strahově odpovídá jejímu stáří a do haly ve Stromovce mají atleti značně komplikovaný přístup.
„Byla by to určitě nejhezčí hala v republice, úplně jednoznačně. Nejradši bych skákala do vzduchu a řvala: Pecka! Bomba! Ale nechci to dělat. Jsem typ člověka, který věří, ale má vnitřní radost. A myslím, že ta je dneska na místě,“ řekla Barbora Špotáková, místopředsedkyně atletického svazu.
Házení oštěpu na stadionu? V Jablonci to Pelta zakázal
Město počítá s využitím pozemku ve Všebořicích nedaleko golfového areálu. Do architektonické studie zatím investovalo 200 000 korun, náklady odhaduje kolem 600 milionů korun s tím, že by polovinu chtělo získat z dotačního titulu NSA.
Pokud se projekt uskuteční, v Ústí bude stát hala, v níž by svaz mohl uspořádat i halové mistrovství Evropy. Naposledy před deseti lety se kontinentální šampionát konal za značných omezení v pražské O2 areně.
„Pokud se hala postaví, jak je plánováno, určitě bychom o to rádi usilovali,“ řekl předseda svazu Libor Varhaník.
Zároveň by nová hala přispěla ke zlepšení vztahů mezi fotbalisty a atlety ve městě. Zatím se řeší tradiční problém, fotbalistům se nelíbí, když se na venkovním stadionu hází oštěpem.
„V Jablonci to Pelta zakázal, tam to nešlo, ten nám pak udělal jiný stadion. Ale na Julisce prvoligový tým Dukla Praha funguje v absolutní synergii s atlety. Vždycky se dá na všem domluvit, když jste rozumní lidi,“ řekla Špotáková. „Všude se hází do vyhřívaných trávníků oštěp, není potřeba se bát. Fotbalisti si taky potřebují v zimě pohrát, v minus čtyřech to není vončo. Přijdou na bago. K nám do nafukovačky na Dukle taky chodí fotbalisti a vždycky se dohodneme.“