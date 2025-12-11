Auto srazilo na křižovatce v USA osm středoškolských atletů. Jeden v kritickém stavu
Pod dohledem svého trenéra, který byl opodál na kole, polykali tréninkové dávky jako obvykle. Osm atletů ze střední školy v Anaheimu čekalo na semaforu, až jim padne zelená, aby mohli pokračovat v běhu. V mžiku je ale srazilo auto. Mladí sportovci byli převezení do nemocnice s různým stupněm poranění. Řidič automobilu prozatím skončil v péči lékařů také.
Stalo se tak ve středu kolem třetí hodiny odpolední tamního času. Osmička atletů ve věku šestnáct až sedmnáct let čekala na rohu ulic Harbor a North v Anaheimu, až jim padne zelená na semaforu, aby mohli dál pokračovat v tréninku.
Jenže v daném okamžiku se přiřítilo červené auto. Sedmadvacetiletý řidič nezvládl řízení a vjel právě do hloučku mladíků na chodníku. Všemu zpovzdálí přihlížel jejich trenér, který je při tréninku doprovázel.
„V tuto chvíli stále vyslýcháme svědky, abychom zjistili, co přesně se stalo a proč se to stalo. Studenti mají různé typy poranění,“ sdělil médiím policejní mluvčí v Anaheimu Matt Suter.
Snímky z místa činu ukazují červenou Toyotu, která skončila v jednom z rohů křižovatky na chodníku a studenty, které nabírají na nosítka. Dle všeho většina z účastníků nehody vyvázla s lehčím či středním typem poranění, ale jednoho ze studentů odvezla sanitka v kritickém stavu, byť policejní mluvčí později prohlásil, že nikdo ze studentů není v bezprostředním ohrožení života. Trenér, který vše sledoval opodál a okamžitě k chlapcům běžel, zůstal otřesen.
„Doprava byla rušná jako každý všední den touto dobou. Všimli jsme si auta, které jelo z našeho směru a odbočilo doprava. Nezpomalilo a jelo přímo na tu skupinku školáků, kteří čekali na semaforu,“ řekl jeden ze svědků nehody.
„Stále se snažíme pochopit, co se vlastně stalo a zaměřujeme se na to, aby všichni zranění dostali adekvátní péči,“ prohlásila starostka Anaheimu Ashleigh Aitkinová.
Mezi zraněnými byl oficiálně pár hodin po incidentu i sám řidič Toyoty, který byl rovněž převezen do nemocnice s podezřením, že řídil pod vlivem alkoholu.