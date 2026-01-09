Český trenér popsal, jak hvězdná oštěpařka oznámila odchod. Možný přestup k Železnému?
I v atletickém světě se v zimním okně udál významný přestup. Japonská oštěpařská šampionka Haruka Kitagučiová po sedmileté úspěšné spolupráci skončila u trenéra Davida Sekeráka a je možné, že bude pokračovat u Jana Železného. „Mám potvrzené, že zůstává v Čechách,“ říká Sekerák. Podle informací iSport.cz Japonka se světovým rekordmanem jedná.
Od chvíle, co se v roce 2018 poprvé potkali na tréninkovém kempu v Kuortane, spolu ušli parádní cestu. Japonská oštěpařka Haruka Kitagučiová si pod vedením českého kouče Davida Sekeráka našla zázemí v Domažlicích, stala se světovou šampionkou i olympijskou vítězkou z Paříže. Na podzim se ale na mistrovství světa v Tokiu nedostala z kvalifikace a několik týdnů poté rozhodla o změně.
„Když jsme odjížděli z Tokia, něco jsme si řekli. Připravil jsem pro ni na další dva roky pobyt, zaplatila si pojištění v České republice. Pak mi poslala e-mail, že zatím ukončuje naši spolupráci, pokud si nenajde zázemí,“ vysvětlil Sekerák.
Kitagučiová se v jeho tréninkové skupině vypracovala v nejvýraznější osobnost ženského oštěpu posledních let. V roce 2022 získala na MS v Eugene bronzovou medaili, další dva globální vrcholy vyhrála a dvakrát se stala i celkovou vítězkou Diamantové ligy. Teď však změnila směr a je možné, že v Česku bude pokračovat i dál. V kontaktu je se světovým rekordmanem Janem Železným.
„Ozývají se mi ještě jiní lidi, to nechci specifikovat,“ líčil Železný před Vánocemi. Podle informací iSport.cz japonská závodnice se slavným trenérem jedná o možné spolupráci. „Je to ve stadiu dohadů, probíhají úvodní konzultace,“ vysvětlil atletický insider Alfonz Juck.
Železný v minulé sezoně trénoval indickou oštěpařskou hvězdu Níradže Čopru, ale další pokračování spolupráce není jisté. „Je to supr kluk, mám ho rád, ale domluveni nejsme. Chtěl na soustředění někam jinam, já to nemůžu zvládat,“ naznačil Železný nedávno.
Rozdělení českých oštěpařských skupin
V jeho tréninkové skupině zůstává jeho manželka Andrea a další reprezentant Martin Konečný. Nikol Tabačková se přesunula od světového rekordmana k vládkyni ženských historických tabulek a na novou sezonu se připravuje pod vedením Barbory Špotákové.
„Pracuje se s ní dobře. Akorát je trošku limitovaná zraněními kolen. Nejde tolik běhat, jak bych si představovala. Můj trénink je o běhání, musí se to víc potkat. Co se týče lidské stránky, zapadla do skupiny skvěle,“ řekla Špotáková.
Sekerák i po odchodu Kitagučiové cepuje v Domažlicích kvalitní sestavu mladých nadějí v čele s Petrou Sičakovou, loňskou vicemistryní Evropy do 22 let. Spolu s ní ve skupině pracují Jan Výška a Josef Šindelář.
„Jedeme, přípravu máme luxusní. Kluci jedou nahoru. Mám z toho dobrý pocit. Máme fakt dobrou partu, nikdo není zraněný, zatím to vypadá dobře. Snad se bude dařit,“ doufá Sekerák.
Jakub Vadlejch, jedna z tváří české atletiky, po předloňském konci u Železného pokračuje druhou sezonu pod dohledem svazového trenéra vrhů Miroslava Guzdka, jemuž dělá sparingpartnera Kryštof Kozač.
„Musím zaklepat. Kubovi je pětatřicet, ale je to terminátor. Neumí trénovat na 99,9 procenta. Dávám se na modlení. Když vydrží zdravý, vím, že bude házet daleko,“ líčí Guzdek.
Po mateřské pauze se na novou sezonu ve vlastní režii připravuje i bronzová olympijská medailistka z Paříže Nikola Ogrodníková. U ostravského trenéra Stanislava Šušky vyrůstá další mladá skupina, v níž jsou Alexandr Čača, jenž vloni přehodil 83 metrů, Štěpán Šípek či David Proske.
HARUKA KITAGUČIOVÁ
- Olympijská šampionka 2024
- Mistryně světa 2023
- Bronz z MS 2022
- Dvojnásobná vítězka Diamantové ligy (2023, 2024)