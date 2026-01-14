Předplatné

Přestup šampionky k Železnému. Trenér dostal e-mail: Trochu zklamání z takového jednání

Velký atletický přestup je tady. Jak už iSport jako první informoval, japonská oštěpařka Hiruka Kitagučiová opouští trenéra Davida Sekeráka, pod kterým získala titul světové šampionky i zlato na olympiádě v Paříži a našla zázemí v Domažlicích. Nyní už je podle Sekeráka také jasné, že nově se bude připravovat pod vedením světového rekordmana Jana Železného.

Sekerák je s ukončením spolupráce smířený. Ale neskrývá ani hořkost. „Já to asi před třemi lety trochu předpovídal a přestoupila, co jsem se dozvěděl, k Honzovi Železnému. Jsem z toho takový... ne naštvaný, ale předávat Honzovi olympijskou vítězku je pro mě docela dobrá vizitka a uvidíme, co se stane. Na druhou stranu jsem byl trochu zklamaný z takového jednání, ale čas ukáže,“ uvedl pro iRozhlas.

Vadí mu způsob, jakým mu bylo oznámeno, že japonská atletická hvězda už nestojí o pokračování. „Dostat dva dny před ukončením smlouvy e-mail s tím, že se končí... Po mistrovství světa, když jsme odjížděli z Japonska, řekli, že se bude pokračovat a uzavře se nová smlouva. Bylo to takové nedůstojné na to, čeho jsme dosáhli. Trochu se v tom plácala, nevěděla, co s tím, pořád hledala nějaké kličky a je to takové smutné.“

Sekerák se nebojí, že by měl nouzi o další nabídky. „Takové věci se ale v atletice dějí, pro mě přijdou také nové výzvy, až se to zveřejní. Jsem bombardovaný docela hodně a musím si dávat pozor, co komu slíbím, protože lidi fakt otravují. Uvidíme, jak to dopadne.“

Od chvíle, co se v roce 2018 poprvé potkali na tréninkovém kempu v Kuortane, spolu ušli parádní cestu.Kitagučiová se v jeho tréninkové skupině vypracovala v nejvýraznější osobnost ženského oštěpu posledních let.

V roce 2022 získala na MS v Eugene bronzovou medaili, další dva globální vrcholy vyhrála a dvakrát se stala i celkovou vítězkou Diamantové ligy. Teď však změnila směr a je možné, ale v Česku podle všeho bude pokračovat i dál.

