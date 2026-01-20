Japonská šampionka potvrdila kontakt s Železným i reagovala na bývalého kouče: Chápu různé názory
Olympijská vítězka v hodu oštěpem Haruka Kitagučiová potvrdila, že jedná s trenérem Janem Železným. Možnou spolupráci, o které jako první informoval iSport, proberou na tréninkovém kempu v Jihoafrické republice, uvedla japonská oštěpařka ve vyjádření pro média. Komentovala v něm také svůj pohled na ukončení dlouholeté úspěšné spolupráce s trenérem Davidem Sekerákem, který ji přivedl do světové špičky.
Po odchodu z jeho skupiny je možné, že sedmadvacetiletá oštěpařská hvězda se nadále bude připravovat podle české vrhačské školy. Její přesun ke světovému rekordmanovi Železnému už v médiích avizoval Sekerák, sama nyní potvrdila, že s trojnásobným olympijským vítězem a mistrem světa jedná.
„Jsem v kontaktu s legendárním Janem Železným, potkáme se na tréninkovém kempu v Jižní Africe a probereme možnou spolupráci,“ uvedla Kitagučiová v prohlášení zprostředkovaném jejím manažerem Alfonzem Juckem.
Svému bývalému trenérovi, pod jehož vedením našla zázemí v Domažlicích, za všechno poděkovala. „Trénink v zahraničí byl mou dlouholetou touhou a jsem skutečně vděčná za sedm let podpory, která mi umožnila dosáhnout úspěchů. Před sedmi lety jsem byla jen univerzitní studentkou s malým pochopením světa nebo toho, co mohu očekávat. Do života a tréninku v zahraničí jsem se mohla vhrnout jen díky neochvějné podpoře trenéra Davida, jeho rodiny, mých tréninkových partnerů a místní komunity,“ uvedla.
Nová výzva, chce vidět víc světa
Kitagučiová v roce 2022 získala světový bronz, o rok později už na MS triumfovala a předloni vyhrála olympijské hry v Paříži. Dvakrát se stala vítězkou Diamantové ligy. V loňské sezoně se jí ale i vinou zdravotních problémů tolik nedařilo a na MS v Tokiu před domácím publikem nepostoupila z kvalifikace. Spolupráci se Sekerákem pak ukončila. Její bývalý kouč médiím řekl, že mu pouze poslala e-mail. Z jeho slov bylo patrné rozčarování z formy, jakou ukončení spolupráce proběhlo.
Kitagučiová v prohlášení vysvětlila, že hledá nový impulz. „Rozhodla jsem se pustit do nové výzvy. Chci vidět víc světa v pokračování své sportovní kariéry. Právě tato touha mě přinutila udělat tento krok. Chápu, že po dosažení úspěchů mohou na takové rozhodnutí existovat různé názory,“ uvedla.