Skvělý start Maňasové: národní rekord na úvod sezony! Cítila jsem velké rezervy, řekla
Sprinterka Karolína Maňasová zahájila halovou atletickou sezonu českým rekordem v běhu na 60 metrů. V Ostravě ho zlepšila o pět setin na 7,05 sekundy a je v čele letošních světových tabulek. Úřadující mistryně Evropy do 23 let na stometrové trati se zároveň zařadila na 16. místo evropské historie.
Karolína Maňasová překonala národní rekord na šedesátce už popáté. Dosavadní maximum vytvořila loni v semifinále halového mistrovství Evropy v Apeldoornu.
Na ostravském mítinku vyhrála rozběh za 7,23 sekundy. Ve finále výrazně zrychlila a druhou Natálii Kožuškaničovou porazila o 44 setin.
„Sama jsem překvapená, nečekala jsem až tak rychlý čas. Mám z toho velkou radost,“ uvedla Maňasová v tiskové zprávě. „Po rozběhu jsem měla dobrý pocit, ale cítila jsem velké rezervy. Start nebyl povedený a v závěru jsem zvolnila. Čekala jsem, že bych mohla být ve finále tak o desetinu rychlejší. Ale ve finále všechno vyšlo, start a zejména střední část. Právě na tomto úseku jsme v přípravě hodně pracovali a v této části cítím největší posun,“ řekla dvaadvacetiletá svěřenkyně trenéra Iva Pištěka.
V neděli čeká vítkovickou sprinterku mítink v Lodži a 3. února se představí doma v Ostravě na Czech Indoor Gala.