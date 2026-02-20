Padne rekord Kratochvílové? Britka už má čas v hale. Je to v jejích silách, hodnotí Holuša
Nastal čas, kdy legendární Jarmila Kratochvílová přijde o nejstarší atletický světový rekord pod širým nebem? Britka Keely Hodgkinsonová je zjevně na správné cestě. Ve čtvrtek večer v Liévinu po téměř čtvrt století překonala nejrychlejší historickou osmistovku v hale časem 1:54,87 minuty. Co bude v létě?
Osud to tak chtěl. Keely Hodgkinsonová se narodila přesně v den, kdy Slovinka Jolanda Čeplaková zaběhla světový rekord na 800 metrů v hale. Její čas 1:55,82 s ní od třetího březnového dne roku 2002 rostl, ale ve čtvrtek v Liévinu se s ním Hodgkinsonová definitivně vyrovnala.
„Zuřila bych, kdyby ho někdo jiný dosáhl přede mnou! Byl stanoven v den mého narození, co je větší předpověď osudu, než to?“ řekla Britka před startem v Liévinu v rozhovoru pro Fast Running.
Myšlenky na rekord byly jasné poté, co rodačka z Athertonu před pěti dny zahájila sezonu v Birminghamu časem 1:56,33, čímž za časem Čeplakové zůstala jen o 51 setin sekundy. „Cítím, že je na mě, abych ten rekord překonala,“ řekla Hodgkinsonová před závodem v Liévinu.
V něm pak ukázala, co umí. Celou trať si s Čeplakovým časem pohrávala a nakonec ho překonala skoro o celou sekundu. „Děkuju za ohromnou podporu z publika. Slyšela jsem vás celý závod,“ chválila fanoušky přímo z dráhy.
Je to jen náznak přelomových událostí, které můžou přijít v létě. Legendární běžkyně Jarmila Kratochvílová už téměř 43 let drží na půlce světový rekord pod širým nebem. Kvas globální atletiky však její historickou suverenitou otřásá.
Na podzimním mistrovství světa v Tokiu přišla Kratochvílová o rekordy šampionátu jak na čtvrtce, tak v závodě na 800 metrů. Tehdy vyhrála Keňanka Lilian Odiraová před Britkou Georgií Hunterovou Bellovou a právě Hodgkinsonovou, která v Liévinu zazářila v hale.
„Může atakovat Jarmilu. Já se bojím… Já se nebojím, myslím, že je to v jejích silách. Je to opravdu brutus. Byl to rachot,“ hodnotil uchvácený Jakub Holuša, národní rekordman na patnáctistovce v přenosu Sporty TV.