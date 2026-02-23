Vytvořil národní rekord, pak z ruky udělal revolver, namířil a... Diskvalifikace!
V Toruni se pořádal poslední díl prestižního atletického seriálu World Athletics Indoor Tour Gold. Mělo jít také o generálku halového mistrovství světa, které se právě v Polsku koná od 20. do 22. března. Rekord mítinku v běhu na 1500 metrů překonal Botswaňan Tshepiso Masalela, ale pro zvláštní gesto na cílové čáře vůči soupeři byl nakonec diskvalifikován.
Čím víc se halový vrchol sezony blíží, tím kvalitnější časy jsou k vidění. Nejinak tomu bylo ve francouzském Liévin před několika dny, podobně dopadla i Toruň. Mluví se však hlavně o patnáctistovce mužů. Byl to pekelně rychlý závod. Vždyť vítěz v cíli se mohl holedbat výkonem 3:32.55, což byl v tu ránu rekord mítinku. Zároveň Tshepiso Masalela vytvořil nový rekord své země.
Pro borce z Botswany, pro kterého to byl vůbec první závod v kalendářním roce, se tedy jednalo o skvělý start do sezony. Dal najevo, že se s ním musí počítat. Jenže jeho gesto směrem k druhému Azzedinu Habzovi z Francie, který Botswaňana proháněl a skončil jen setinu za ním, bylo při nejmenším podivné.
Masalela namířil rukou coby revolverem ke spánku Habze. Organizátoři nelenili a poměrně brzy po doběhnutí Botswaňana diskvalifikovali. Vítězem se tedy stal Francouz. Možná i kvůli tomu, že samotnému Habzovi se Masalelovo gesto nelíbilo a vyříkávali si ho v cíli. Afričan se sice proti rozhodnutí odvolal, ale bylo zamítnuto.
„Tshepiso Masalela byl diskvalifikován za nesportovní gesto v cíli, přičemž soutěž vyhrál Francouz Azeddine Habz s časem 3:32,56,“ stojí na webu Athletics News.
Masalela dokonce v cíli i pózoval s velkou cedulí s nápisem MEETING RECORD fotografům. Jenže to bylo ve chvíli, kdy se zrovna jeho diskvalifikace řešila. Za vítězství v Toruni měl nárok na tři tisíce dolarů (cca 61 tisíc korun).
Místo výkonu však internet řeší asi spíše neuvážené gesto vůči soupeři. Těžko ale říct, co přesně tím Masalela chtěl říci. V internetových diskuzích se objevili i jeho zastánci, že tím spíše chtěl nešikovně sdělit, že byl rychlý jako střela.
Zajímavostí však je, že organizace World Athletics nejprve Botswaňanovi na svém webu blahopřála a dokonce sdílela video z běhu. Teprve až po kritických reakcích lidí na sociálních sítích došlo ke stažení gratulace i videa. Že by ukázka, co dělá dav?
Vše do klína tak spadlo Habzovi. Tedy rekord mítinku, protože dorazil do cíle jen o setinku za Masalelou a také finanční odměna. Pochopitelně se jako Francouz akorát nemohl těšit z rekordu Botswany.