Hodgkinsonová chce vzít rekord Kratochvílové. Jsem k tomu blíž než kdy dříve, říká
Po více než čtyřiceti letech našla Jarmila Kratochvílová vyzyvatelku. Olympijská vítězka Keely Hodgkinsonová minulý čtvrtek překonala rekord na 800 metrů v hale. Míří ale výš a má zálusk i na venkovní čas 1:53,28 minuty, který je díky Kratochvílové nejdéle trvajícím atletickým historickým časem pod širým nebem.
Keely Hodgkinsonová je v jednom kole. V posledním roce se dostala z úplného dna opět na atletický vrchol, na němž chce zaútočit na legendární Češku.
Kvůli zdravotním komplikacím s podkolenní šlachou, kterou si natrhla v únoru 2025, nemohla polovinu minulé sezony závodit. Postavila se ale na nohy a v srpnu se vrátila vítězstvím na mítinku Diamantové ligy v Chořově. Navíc v čase 1:54,74, což byl desátý nejlepší výkon dějin, jen třináct setin za vlastním osobním rekordem z roku 2024.
„Hrozně mě to bavilo, “ promluvila po tom, co jednoznačně smetla konkurentky Lilian Odirovou a Oratile Noweovou.
Na zářijovém mistrovství světa v Tokiu skončila Hodgkinsová třetí, ale o roku 2025 mluvila pozitivně: „Moje práce není celý můj život, já jsem si to užila.“
Teď je na tom, podle svých slov, lépe než kdy dříve. Její týmoví kolegové ji po rehabilitaci nazývají Keely 2.0. jako ukázku toho, že se vrátila ještě silnější. A právě toto sebevědomí je to, co ji dostalo zpět na vrchol. Jen ve čtvrtek časem 1:54,87 totálně rozdrtila rekord na halových 800 metrů, a už mluví o možnosti překonání i venkovního rekordu.
Historické tabulky na 800 metrů
Čas
Jméno
Rok
1:53,28
Jarmila Kratochvílová
1983
1:53,43
Naděžda Olizarenková (SSSR)
1980
1:54,01
Pamela Jelimová (Keňa)
2008
1:54,25
Caster Semenyaová (JAR)
2018
1:54,44
Ana Fidelia Quirotová (Kuba)
1989
1:54,61
Keely Hodgkinsonová (Brit.)
2024
Podle Sebastiana Coea, prezidenta Světové atletiky, může Hodgkinsová překonat rekord už tenhle rok. Kdyby se ho Britce povedlo překonat, sesadila by z trůnu Jarmilu Kratochvílovou, která svůj historický čas vytvořila v Mnichově 1983 tak trochu náhodou. Tehdy kvůli křeči nemohla nastoupit do své hlavní disciplíny na 200 metrů.
„Něco jsem běžet musela,“ vzpomíná s úsměvem na své tehdejší rozhodnutí zkusit osmistovku, ze které se nakonec vyklubal nepřekonatelný světový výkon.
O tom, jak vnímá své následovnice, mluví Kratochvílová upřímně: „Sleduju ty větší závody, kolikrát držím u televize i stopky.“ Vždy se soustředí na posledních 100 metrů, které závod rozhodují, a měří, zda jsou dnešní běžkyně v závěru rychlejší než kdysi ona.
Ke jménu Hodgkinsonové se přitom česká ikona vyjadřovala s respektem už dříve.
„Jsem ráda, že je to zrovna ona,“ prohlásila Kratochvílová o mladé Britce pro deník Sport a web iSport už po olympiádě v Paříži 2024, kdy Hodgkinsonová poprvé veřejně projevila ambice na světový rekord. Tehdy to mnohým znělo jako troufalost.
„Pokusit by se mohla,“ řekla o možném překonání Kratochvílová.
Od té doby se však mnohé změnilo. Britka překonala zranění a po jejím halovém galapředstavení z minulého čtvrtka je jasné, že česká legenda měla v odhadu své nástupkyně pravdu. Štafetový kolík nebyl nikdy blíž k předání.