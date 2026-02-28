Rozlučka se Svobodou (41). Legendární překážkář vylepšil světový rekord veteránů
Překážkář Petr Svoboda má za sebou poslední závod na vrcholné úrovni. Halový mistr Evropy z roku 2011 se rozloučil v jednačtyřiceti letech na republikovém šampionátu v Ostravě, kde skončil v závodě na 60 metrů překážek čtvrtý a asistoval dvěma svým nástupcům, kteří pojedou na halové MS do Toruně. „Je hrozně fajn, že jsem zažil rozlučku se Svobodou v tak úžasné společnosti výkonů,“ usmíval se.
Měl ambice být prvním mužem bílé pleti pod třináct sekund na 110 metrů překážek. Část velkých cílů sebrala Petru Svobodovi věčná zranění, kvůli rozsáhlému zánětu achilovky kdysi málem přišel o nohu. Z kariéry však vytěžil tři evropské medaile a nakonec se rozloučil tak, jak si vysnil.
„Chtěl jsem to završit tím, že odejdu po svých. I když jsem se snažil být v co nejlepší formě, tak kluci to posunuli už někam jinam. Je hrozně fajn, že jsem zažil rozlučku se Svobodou v tak úžasné společnosti výkonů, že snad už to ani lepší být nemohlo,“ pochvaloval si poté, co ve finále halového mistrovství republiky v Ostravě zaběhnul šedesátku překážek za 7,84 sekundy.
Už v rozběhu časem 7,78 o šest setin vylepšil vlastní veteránský světový rekord kategorie nad 40 let. Ve finále zůstal od bronzu dvě setiny. Vepředu řádili dva mladí borci, kteří pojedou na halové MS do Toruně. Vyhrál Jonáš Kolomazník, který si v rozběhu výkonem 7,61 zlepšil osobní rekord a ve finále vyhrál časem o setinu horším. Druhý Štěpán Štefko zaběhl 7,65 a splnil limit na MS.
„Všechna čest Petru Svobodovi, Jonášovi a těším se na mistrovství světa,“ radoval se Štefko.
Maňasová měla důvod k radosti
K vrcholům prvního dne atletického šampionátu patřil sprint Karolíny Maňasové na 60 metrů v novém rekordu mistrovství 7,11 sekundy. Vlastní dva roky starý výkon zlepšila o čtyři setiny, jedná se o její třetí nejlepší čas kariéry. Zatím nejrychleji běžela v lednu taky v Ostravě, výkon 7,05 jí zařídil sedmé místo v letošních světových tabulkách. „Musím říct, že jsem spokojená. Jak jsem běžela na začátku sezony, měla jsem velké oči, nedařilo se mi to zopakovat, nebo se k tomu přiblížit. Teď ten čas 7,11 z plného tréninku vnímám jako hodně pozitivní. Je to dobré, to beru…“ radovala se Maňasová.
Vysoko skákali tyčkaři. Amálii Švábíkové stačilo 460 centimetrů, o decimetr výš neuspěla. „Chtěla jsem trošku výše. Mrzí mě čtyři sta sedmdesát, protože jsem si na to věřila. Ale dohnal mě závodní program, který jsem měla v minulém týdnu. Trošku mi došly síly, technicky to nebylo úplně dobré, ale mám čas to vylepšit,“ hodnotila Švábíková.
V závodě tyčkařů vyhrál David Holý výkonem 576 centimetrů, kterým si o centimetr zlepšil osobní rekord. Pak se na výšce 584 centimetrů snažil o absolutní český rekord.
Dálkař Radek Juška se blýsknul skokem dlouhým 804 centimetrů a jedenáctým halovým titulem vyrovnal dosavadního rekordmana, výškaře Jaroslava Bábu.
„Kdybych nevynechal párkrát halu kvůli zranění nebo nemoci, mohlo bych jich být víc. Ale když si člověk vezme do hlavy a řekne si to číslo jedenáct, je to sakra dlouhá doba,“ usmíval se Juška.