Štefela je před MS favorit: Jednička tam je. Tajemství zlatého řetězu
Před rokem byl ještě poměrně neznámý kluk ze Zátoru. Pak získal stříbro na halovém ME v Apeldoornu a senzační bronz na venkovním MS v Tokiu. Na halové mistrovství světa do Toruně pojede výškař Jan Štefela s výkonem 232 centimetrů jako světová jednička. Na krk si pořídil zlatý řetěz, který si dal za odměnu za obdivuhodnou desetiletou cestu svou dosavadní kariérou.
Jste s loňskými medailemi dnes silnější?
„Jsem na tom úplně stejně. Medaile jsou fakt super, jsou krásné, je to fajn, když je člověk vybojuje. Ale musí zůstat nohama na zemi a jít na sto procent, nic nepodceňovat. Jsem rád, že jsem přípravu odjel na sto procent. Nevnímám to tak, že mám nějaké medaile. Taky je mají ostatní. Nejsem nějaký arogantní, namyšlený týpek s medailemi. Jsem pořád stejný a baví mě to.“
Letos v hale nikdo neskočil jako vy, cítíte se jako favorit?
„Ta jednička tam v tabulkách je, já to nějak nevnímám. Na velkých akcích může vystřelit úplně kdokoli. Všichni atleti jsou stoprocentně připravení a týpek, co je dvanáctý, může ustřelit. Všichni budou bojovat v den D. Záleží, jestli jsem líp připraven než oni. Nesleduju je. Sleduju sám sebe, jsem připraven dobře.“
Na jaký výkon si věříte?
„Bez hranice. Výsledky a ambice vám neřeknu.“
Stejně jako loni jste v hale moc nezávodil, byl to záměr?
„Loni jsem měl zraněný kotník, před mistrovstvím Evropy jsme ho šetřili. Po Tokiu jsem měl problémy s tříslem. Chtěli jsme halu vzít okrajově, nejezdit každý mítink, abych byl ready na venkovní sezonu a další léta. Je pravda, že když mám méně závodů, tak jsem pak hladovější.“
Jak vidíte konkurenci na startovce, kde nikdo neskočil jako letos vy?
„Když se podíváte pár let zpátky, dvě stě třicet dva bylo klidně desáté místo. Tak se hezky sešlo, že z toho můžu zase vytěžit. Naše disciplína je v úpadku, což mně vyhovuje. Ale pomalu se to mění. Stále je tam dost kluků, co mají skočeno dvě třicet. Konkurence bude stejná, jen jsem viděl, že Hamish Kerr nebude startovat.“
VÝŠKA MUŽŮ NA HMS (letošní výkony)
Výkon (cm)
Závodník
232
JAN ŠTEFELA
230
Mateusz Kolodziejski (Pol.)
230
Naoto Hasegawa (Jap.)
230
Tomohiro Shino (Jap.)
230
Sanghyeok Woo (Kor.)
230
Oleh Doroščuk (Ukr.)
230
Christian Falocchi (It.)
228
Younes Ayachi (Alž.)
227
Antonios Merlos (Řec.)
227
Romaine Beckford (USA)
226
Raymond Richards (Jam.)
226
Erick Portillo (Mex.)
Což je zásadní zpráva, mluvíte o úřadujícím olympijském šampionovi, mistru světa i obhájci titulu halového šampiona…
„Čekal jsem, že tam bude, ale psal, že je v pořádku, ale že je to pro něj celkem daleko, tak se mu nechce. Jinak je zdravý, je po velkém tréninkovém bloku, připravuje se na léto.“
Jak se poprvé těšíte do Toruně?
„V Polsku jsem celkem oblíbený, na pár závodech jsem tam startoval. V Polsku mám i rodinu, tetu se strejdou, z jejich strany babičky. Trávil jsem tam dost času jako malý, domluvím se. V Toruni jsem ještě nebyl. Povrch je většinou všude stejný.“
Na sobě máte výrazný zlatý řetízek, má pro vás nějaký speciální význam?
„Letos je to deset let, co jsem měl první závod. Úplně přesně si vzpomínám. Bylo to v Opavě na Sokolském úterý a skočil jsem sto osmdesát pět. Je to takové výročí a řetízek je hmotná věc za to, co jsem za deset let prožil. Prostě jsem si udělal radost celkově za tu cestu.“
ČESKÁ NOMINACE NA HMS V TORUNI (20. – 22. března)
Muži: David Holý (tyč), Tomáš Horák, Matěj Krsek (oba 400 m, 4x400 m), Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko (oba 60 m př.), Ondřej Kopecký, Vilém Stráský (oba sedmiboj), Jan Štefela (výška), Martin Koreček, Šimon Ceplý, Milan Ščibráni, David Bix (všichni 4x400 m).
Ženy: Kimberley Ficenec (800 m), Lurdes Gloria Manuel, Lada Vondrová (obě 400 m, 4x400 m), Karolína Maňasová (60 m), Amálie Švábíková (tyč), Johanka Šafářová, Terezie Táborská, Nikola Bisová, Kateřina Emily Šmilauerová (všechny 4x400 m).