České naděje na halovém MS v atletice: Švábíková, borec ze Zátoru jako lídr i Lu
Osm let čeká česká atletika na medaili z halového mistrovství světa. Naposledy v roce 2018 v Birminghamu vyhrál čtvrtkař Pavel Maslák a koulař Tomáš Staněk získal bronz. Kdo kromě tyčkařky Amálie Švábíkové může o víkendu v Toruni zaútočit na stupně nebo udělat fanouškům radost kvalitním výkonem?
Amálie Švábíková
V kariéře se cílevědomě posouvá stále dál a na startu v Toruni stojí tyčkařka Amálie Švábíková před atraktivní výzvou. Jako třetí nejlepší závodnice startovní listiny má šanci na svou první velkou globální medaili. „Nebudu lhát, určitě tam jedu s tím, že budu bojovat o medaili,“ řekla. Od jejího titulu juniorské světové šampionky už uplynulo osm let a Švábíková je najednou hvězdou početného českého týmu.
Jan Štefela
Výškař ze Zátoru je současnou tváří české atletiky. Vloni získal medaile na halovém ME v Apeldoornu i na letním MS v Tokiu. A do mistrovského závodu v Toruni jde jako lídr startovní listiny. Na ní chybí Novozélanďan Hamish Kerr, který v posledních letech sbíral zlata. „Ta jednička tam v tabulkách je, já to nějak nevnímám. Na velkých akcích může vystřelit úplně kdokoli,“ říká Štefela.
Lurdes Gloria Manuel
Dvacetiletá čtvrtkařka druhou sezonu trénuje ve skupině švýcarského experta Laurenta Meuwlyho v nizozemském Papendalu a po loňském svalovém zranění se znovu dostala do formy. Osobní rekord posunula na hranici 51,03 sekundy a má šanci na finále. „Čtvrtka je velmi silně obsazená. Bude velmi těžké se prosadit do finále. Ale věřím tomu, formu má,“ říká reprezentační šéftrenér Pavel Sluka.
Karolína Maňasová
Značkovým výkonem loňské mistryně Evropy do 22 let na 100 m je v letošní halové sezoně sprint na šedesátku v parádním národním rekordu 7,05 s. K němu se v dalších týdnech nepřiblížila, ale v únoru byla na republice opět rychlá. „Skvělý výkon na začátku sezony, pak lehký útlum, ale doufám, že směrem k mistrovství světa jde výkonnost nahoru. Postup do finále by byl obrovským úspěchem,“ říká Sluka.
Tomáš Horák
Čerstvě osmnáctiletý čtvrtkař letos běžel skvělý čas 45,64, jen čtyři desetiny za národním rekordem legendárního Pavla Masláka. V Toruni si zkusí dospělou mezinárodní premiéru. „Je to jeden z výrazných mladých atletů. Uvidíme, jak se bude adaptovat v dospělé konkurenci,“ tvrdí Sluka. „Nicméně vnímáme, že je to minimálně pro něj skvělá zkušenost do budoucna. Myslím, že i tenhle atlet nám bude dělat radost.“
Sedmiboj
Na dvě místa byli hned tři kandidáti. Mimo nakonec zůstal juniorský mistr světa Tomas Järvinen. „Po dohodě s osobními trenéry jsme rozhodli, že si to vybojovali Kopecký se Stráským,“ vysvětlil Sluka. Ondřej Kopecký i Vilém Stráský doufají ve výrazné překonání hranice 6 000 bodů. Stráský se dívá i na limit 6 200 bodů, kam se zatím z Čechů dostali jen Roman Šebrle, Tomáš Dvořák a Robert Změlík.