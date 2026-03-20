Tleskal by i Chuck Norris! Dva Češi se blýskli na halovém MS, poběží o medaile
Čtvrtkaři Lurdes Gloria Manuel a Tomáš Horák jsou ve finále mistrovství světa. Na halovém šampionátu v Toruni se Manuel do elitního běhu dostala druhým nejrychlejším časem v semifinále, v němž si časem 50,96 sekundy zlepšila osobní rekord. Teprve osmnáctiletý Horák se do boje o medaile dostal výkonem 46,03.
Běžela si svůj vlastní závod. Lurdes Gloria Manuel se v semifinále světového šampionátu nenechala ničím znejistit, byla první u mantinelu a pak už jen navyšovala náskok. Podobně jako v ranním prvním kole neměla ve svém běhu konkurenci.
„Co předvedla Lu v rozběhu a v semifinále, i Chuck Norris by zatleskal!“ rozvášnil se v přímém přenosu České televize komentátor Michal Dusík ve vzpomínce na zesnulou legendu bojových sportů i Hollywoodu.
Manuel před rokem získala bronzovou štafetovou medaili na halovém ME v Apeldoornu, ale o letní sezonu přišla kvůli svalovému zranění. V Toruni se do finálového běhu dostala suverénním způsobem. V rozběhu i v semifinále vyhrála s výrazným náskokem a v celkovém pořadí ji za celý den o setinu porazila jen Norka Henriette Jaegerová. Manuel si časem 50,96 sekundy o sedm setin zlepšila osobní rekord z únorového mítinku v Métách.
„Jsem šťastná. Prostě to dnes vycházelo. Cítila jsme se fakt skvěle a jsem ráda, že to dopadlo. Uvidíme, co zítra, strašně se těším,“ hodnotila Manuel v rozhovoru pro Českou televizi. „Je to šílené. Jsem ráda, že to dopadlo i takhle na konec sezony.“
Horák pořád sbírá zkušenosti
Osmnáctiletý Horák ráno s udivujícím klidem vyhrál rozběh, když na pásce porazil evropského rekordmana Attilu Molnára z Maďarska. Ten si v semifinále pohlídal jeho nástup na seběhu a mladý reprezentant skončil druhý výkonem 46,03 sekundy, který mu však stačil na postup časem.
„Nebylo to takticky zvládnuté. Měl jsem to nakopnout trošku rychleji, abych se před něj dostal. Je to závod, pořád sbírám zkušenosti,“ líčil Horák.
V sedmiboji se rozhořel souboj favoritů mezi Švýcarem Simonem Ehammerem, který skočil do dálky 815 centimetrů, a druhým mužem historických tabulek, Američanem Kylem Garlandem, jenž se blýsknul skokem do výšky 214 centimetrů. Po prvním dnu vedl Ehammer (3698 bodů) o 38 bodů před Garlandem, reprezentanti Vilém Stráský (3285) a Ondřej Kopecký (3248) byli na devátém a desátém místě.
Halové mistrovství světa v atletice v Toruni (Polsko):
Finále:
Muži:
60 m: 1. Anthony (USA) 6,41, 2. Thompson (Jam.), 3. Bromell (USA) oba 6,45.
Trojskok: 1. Díaz Hernández (It.) 17,47, 2. Scott (Jam.) 17,33, 3. Triki (Alž.) 17,30.
Sedmiboj (po 4 disciplínách): 1. Ehammer (Švýc.) 3698 bodů (60 m: 6,69 - dálka: 815 - koule: 14,87 - výška: 202), 2. Garland 3660 (6,93 - 758 - 16,21 - 214), 3. Baldwin (oba USA) 3510 (6,97 - 734 - 15,86 - 208), ...9. Stráský 3285 (6,94 - 735 - 14,24 - 193), 10. Kopecký 3248 (7,07 - 742 - 14,53 - 190).
Ženy:
Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 201, 2. Olyslagersová (Austr.), Topičová (Srb.) a Levčenková (Ukr.) všechny 199.
Koule: 1. Jacksonová (USA) 20,14, 2. Mittonová (Kan.) 19,78, 3. Johanssonová (Švéd.) 19,75.
Rozběhy a semifinále s českou účastí:
Rozběhy:
Muži:
400 m: 1. Morales Williams (Kan.) 45,51, 2. Horák (ČR) 45,89 - postoupil do semifinále.
Ženy:
400 m:1. Manuel 51,08 - postoupila do semifinále, ...17. Vondrová (obě ČR) 52,16 - nepostoupila do semifinále.
800 m: 1. Coirová (It.) 1:59,87, ...29. Ficenec (ČR) 2:05,40 - nepostoupila do semifinále.
Semifinále:
Muži:
400 m: 1. Morales Williams 45,35, ...8. Horák 46,03 - postoupil do finále.
Ženy:
400 m: 1. Jaegerová (Nor.) 50,95, 2. Manuel 50,96 - postoupila do finále.