Naštvaný Štefela bez medaile: Blbnul jsem, bolí to. V sedmiboji se bojuje o rekord
Výškař Jan Štefela skončil na halovém mistrovství světa v Toruni šestý. Ani jednu výšku nepřekonal na první pokus a zapsal 226 centimetrů. Do semifinále postoupili Karolína Maňasová na 60 metrů a Jonáš Kolomazník na 60 metrů překážek. Sedmibojař Vilém Stráský je po šesti disciplínách čtvrtý, Švýcar Simon Ehammer může na kilometru útočit na světový rekord.
Štefela vstupoval do závodu s nejlepším výkonem na startovní listině, ale závod v Toruni mu nesednul. Už první výšku 217 centimetrů zdolal až na druhý pokus, stejné to bylo na výškách 222 a 226 centimetrů. Hranici 230 centimetrů už nepřekonal.
„Prostě to nešlo tak, jak mělo,“ hodnotil Štefela pro Českou televizi. „Prostě jsem blbnul, skákal jsem to zbytečně na druhé pokusy. Zklamání. Bolí to. Každá velká akce, kterou pokazím, tak vždycky bolí. Je to škoda. Kdybych to skákal na první, kdo ví, možná za dvacet šest mám ještě medaili. Kdyby čůraly ryby... Co se dá dělat, to se stává.“
Skvěle má naopak závod rozjetý sedmibojař Vilém Stráský. Druhý den odstartoval časem 7,88 sekundy na 60 metrů překážek a v tyči skočil 510 centimetrů. V průběžném pořadí je se ziskem 5 238 bodů čtvrtý se ztrátou na 171 bodů na třetího Američana Kylea Garlanda. Ondřej Kopecký je s 4 943 body zatím jedenáctý. Překážky zaběhnul za 8,31, v tyči překonal 460 centimetrů.
Suverénně vede Švýcar Simon Ehammer, který na překážkách zaběhl nejrychlejší vícebojařský čas historie 7,52 sekundy a v tyči přeskočil 530 centimetrů. Průběžně má 5 808 bodů. V závěrečném běhu na 1 000 metrů má na dosah evropský rekord, který drží Nor Sander Skotheim výkonem 6 558 bodů. Teoreticky může útočit i na světový rekord Američana Ashtona Eatona, který v roce 2012 nasbíral 6 645 bodů.
Do večerních semifinále postoupili dva sprinteři. Jonáš Kolomazník se díky výkonu 7,72 sekundy dostal dál přímo ze třetího místa ze svého rozběhu. Štěpán Štefko běžel o setinu rychleji, nevešel se ale mezi postupující časem.
„Jsem v semifinále mistrovství světa, za mě to nemohlo být lepší,“ hodnotil Kolomazník. „Samozřejmě jsem chtěl běžet trošku rychleji, ale je tady tvrdé mondo, musím se s tím trochu srovnat. Jsem v semifinále, pro to jsem si přijel. Teď začíná bitva, chtěl bych bojovat o finále.“
V semifinále je i Karolína Maňasová, které v rozběhu stačil čas 7,19 sekundy. „Je to první krok, důležité je, jak to bude v semifinále,“ hodnotila.