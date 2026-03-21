Skvělí Češi na MS, talent (18) bere senzační páté místo. Padl světový rekord v sedmiboji
Vilém Stráský se na halovém mistrovství světa v Toruni dostal na dosah stupňů vítězů. V novém osobním rekordu 6188 bodů skončil v sedmiboji čtvrtý, přičemž mu na bronzovou medaili scházelo 57 bodů. Vítězný Švýcar Simon Ehammer překonal výkonem 6670 bodů světový rekord Ashtona Eatona. Senzační páté místo vybojoval teprve osmnáctiletý čtvrtkař Tomáš Horák.
Byl to druhý den jako z pohádky. Vilém Stráský poskládal na mistrovství světa v Toruni v posledních třech disciplínách sedmiboje tři parádní výkony a opět posunul svoje maximum na halovém šampionátu. Po šestém místě z Glasgow 2024 a páté příčce z loňského Nanjingu se posunul na čtvrté místo.
„Přesně takhle jsem si to nějak představoval. Škoda, že to ve stejném duchu nebylo první den. Těch padesát bodů tam chybí. I ti nejlepší závodníci můžou na velkých akcích zaostat. Příště se polepšit první den a třeba to klapne,“ hodnotil Stráský pro Českou televizi.
Druhý den odstartoval časem 7,88 sekundy na 60 metrů překážek a v tyči skočil 510 centimetrů. Závod zakončil osobním rekordem 2:33,25 sekundy v běhu na 1000 metrů. Ztráta na bronzového Američana Kylea Garlanda byla už příliš velká. Stráský by k reálné šanci na medaili potřeboval skočit v tyči o decimetr víc.
„Byla to strašně dlouhá soutěž, nejsem na to zvyklý. Dvě a půl hodiny a skákat pět set dvacet po tolika skocích… Už mi nešly nohy,“ vysvětloval Stráský. „Pro příště není na co čekat, skákat vysoké základy a vynechávat.“
Stráský svým novým osobním rekordem 6188 bodů vyrovnal nejlepší výkon Adama Sebastiana Helceleta a v českých tabulkách už jsou před ním jen Robert Změlík, Tomáš Dvořák a Roman Šebrle. A doufá, že na příštím halovém MS v indickém Bhuvanéšvaru už mu za dva roky vyjde útok na medaili.
Za dva roky medaile bude
„Myslím, že určitě jo. Před startem jsem říkal, že statisticky vychází čtvrté místo, že ho chci přeskočit. Statistika se nemýlí. Za dva roky určitě medaile bude,“ usmíval se Stráský.
Švýcar Simon Ehammer ve svém životním závodě dotáhnul pokus o překonání světového rekordu. Základ k němu položil už v první den, kdy skočil do dálky 815 centimetrů. Druhý den začal nejrychlejším vícebojařským časem historie 7,52 sekundy na 60 metrů překážek. Šanci na rekord si dal výkonem 530 centimetrů v tyči. A osobním rekordem 2:41,04 minuty na kilometru se dostal k celkovému součtu 6670 bodů, jímž o 35 bodů překonal výkon Američana Ashtona Eatona z HMS 2012 v Istanbulu.
„Zní to krásně, ale teď tomu ještě nemůžu věřit. Nemám slov,“ rozplýval se Ehammer v rozhovoru pro Českou televizi. „Bylo to docela snadné, byl jsem ve flow. Pět nejlepších výkonů sezony, tři osobní rekordy. Je krásné závodit na téhle úrovni.“
Ondřej Kopecký skončil výkonem 5772 bodů jedenáctý.
Skvělou premiéru na mistrovství světa prožil osmnáctiletý čtvrtkař Tomáš Horák. V nezvyklém formátu dvou finálových běhů si výkonem 45,70 sekundy vybojoval páté místo. Zůstal jen šest setin za svým únorovým evropským juniorským rekordem. A o setinu porazil seniorského kontinentálního rekordmana, Maďara Attilu Molnára.
Běžel jsem hezky podle plánu
„Samozřejmě to je super zážitek, jsem hrozně spokojený. Že takhle hezky poběžím z třetí dráhy, ve velké konkurenci, je super,“ radoval se Horák.
K výkonu mu pomohl i start v silnějším druhém finálovém běhu, v němž běželi všichni medailisté. Vyhrál Kanaďan Christopher Morales Williams v rekordu šampionátu 44,76 sekundy před Američanem Khalebem McRaem a Jareemem Richardsem z Trinidadu a Tobaga.
„Měl jsem se za ně zaháknout s tím, že mě snad mě vytáhnou k dobrému času. Podle plánu jsem hezky běžel,“ uvedl Horák.
Nový český talent se těší na letní sezonu a i v ní má vysoké cíle. Cítí se na atakování hranice 45 sekund, kterou zatím z českých čtvrtkařů překonal jen národní rekordman Pavel Maslák.
„Léto mě baví o dost víc než halová sezona. Těším se na venek. Věřím, že když všechno vyjde, dostanu se pod pětačtyřicet sekund,“ plánuje Horák.
Jonáš Kolomazník skončil v Toruni vyrovnaným osobním rekordem 7,61 sekundy v semifinále na třináctém místě.
„Vyrovnaný osobák beru všemi deseti. Myslím, že je to velký úspěch,“ radoval se Kolomazník.