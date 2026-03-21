Lu je halovou mistryní světa! Ukončila čekání na medaili a v cíli se rozplakala
Senzační cesta čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel je poprvé ve zlatém cíli. Dvacetiletá závodnice se v Toruni stala halovou mistryní světa, když ve finále zvítězila v osobním rekordu 50,76 sekundy. Pro českou atletiku je to první zlatá medaile z HMS od roku 2018, kdy triumfoval Pavel Maslák. „Upřímně jsem vůbec nečekala, že bych mohla vyhrát zlatou medaili,“ radovala se šampionka.
V cíli si dala hlavu do dlaní, jako by nemohla uvěřit. Je to ale realita. Lurdes Gloria Manuel proběhla druhým finálovým během na 400 metrů jako první a časem o sedm setin porazila vítězku prvního finále, Polku Natalii Bukowieckou.
Osm let od poslední zlaté medaile čtvrtkařské legendy Pavla Masláka slaví Česko další zlato z halového mistrovství světa.
„Znamená to strašně moc. Já bych chtěla poděkovat všem, co při mně stáli. Tahle medaile je pro všechny lidi, co pracovali se mnou. Všichni jsme si to zasloužili,“ řekla Manuel v slzách v rozhovoru pro Českou televizi.
Finálový závod přesně podle pokynů svého švýcarského kouče Laurenta Meuwlyho. Po startu sice ztrácela na Norku Henriette Jaegerovou, během první dvoustovky se ale dostala do vedení a v klíčovém momentu na seběhu byla první. Bylo to za cenu velmi rychlého úvodního kola za 23,27 sekundy. „Bavili jsme se o taktice, ale do poslední chvíle jsem si nebyl jistý, jestli ji splní. Na dvoustovce měla být za 23,20. Bylo jasné, že to bude bolet, ale byla to jediná taktika, jak uspět. Říkal jsem jí: Buď statečná. Běž! Běž! Běž!“ líčil pro Českou televizi trenér Meuwly.
Okamžik seběhu rozhodoval. Manuel se natlačila před Jaegerovou v tvrdém souboji na lokty. Udržela vedoucí pozici a běžela dál. Norská soupeřka musela zpomalit a už neměla síly na reakci. V poslední zatáčce vyšlápla z dráhy.
Drsné finále
„Pocítila jsem, že jsme se trochu chytly. Věděla jsem, že ve finále to bude drsný. Bojuje se o medaile, všichni ji chtějí,“ líčila Manuel. „Prvních dvě stě metrů bylo pocitově dost rychlých. Mým hlavním cílem bylo to udržet. Časy jsem hodila bokem. Snažila jsem se fokusovat na sebe. Celý závod jsem se cítila skvěle. Byla jsem tak strašně natěšená na závody, strašně jsem si to chtěla užít. Nevěřila jsem, že bych mohla zaběhnout takhle kvalitní čas a získat zlatou medaili.“
Manuel pochází z kosmopolitní rodiny. Její maminka je z Ruska, tatínek se narodil v Angole. Kdysi se potkali na Kubě, ale společně se usadili v Česku. Manuel se narodila v Ostravě, ale vyrůstala v Táboře, kde začala i s atletikou.
V roce 2024 už startovala na olympiádě v Paříži a stala se juniorskou mistryní světa. Vloni pomohla české štafetě k bronzovým medailím na HME v Apeldoornu. V přípravě na letní sezonu si ale natrhla sval a přišla o mistrovství světa v Tokiu. V zimě se vrátila ve skvělé formě, kterou potvrdila v Toruni zlatým závodem.
„Fyzicky je tam ještě hodně práce, je mladá. Ale ona je šampionka, tichá zabijačka. Vevnitř je hodně silná,“ chválí ji Meuwly.
Sprinterka Karolína Maňasová skončila na šedesátce v semifinále, v němž zaběhla čas 7,14 sekundy. Zůstala devět setin za svým lednovým národním rekordem.
„V celé sezoně byl vidět progres. Bohužel mě mrzí, že se mi nepodařilo prodat osobák 7,05 tady, kde na tom nejvíc záleží,“ hodnotila Maňasová pro Českou televizi.
Halové mistrovství světa v atletice v Toruni (Polsko):
Finále:
Muži:
400 m: 1. Morales Williams (Kan.) 44,76, 2. McRae (USA) 45,03, 3. Richards (Trin.) 45,39, ...5. Horák (ČR) 45,70.
3000 m: 1. Kerr (Brit.) 7:35,56, 2. Hocker (USA) 7:35,70, 3. Schrub (Fr.) 7:35,71.
60 m př.: 1. Szymaňski (Pol.) 7,40, 2. Llopis (Šp.) 7,42, 3. Cunningham (USA) 7,43.
Výška: 1. Doroščuk (Ukr.), 2. Portillo (Mex.) oba 230, 3. U Sang-hjo (Korea) a Richards (Jam.), ...6. Štefela (ČR) všichni 226.
Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 625, 2. Karalis (Řec.) 605, 3. Marschall (Austr.) 600, ...12. Holý (ČR) 550.
Sedmiboj: 1. Ehammer (Švýc.) 6670 bodů - světový rekord (60 m: 6,69 - dálka: 815 - koule: 14,87 - výška: 202 - 60 m př.: 7,52 - tyč: 530 - 1000 m: 2:41,04), 2. Baldwin 6337 (6,97 - 734 - 15,86 - 208 - 7,80 - 500 - 2:39,06), 3. Garland (oba USA) 6245 (6,93 - 758 - 16,21 - 214 - 8,21 - 470 - 2:43,43), 4. Stráský 6188 (6,94 - 735 - 14,24 - 193 - 7,88 - 510 - 2:33,25), ...11. Kopecký (oba ČR) 5772 (7,07 - 742 - 14,53 - 190 - 8,31 - 460 - 2:44,04).
Ženy:
60 m: 1. Dossová (It.) 7,00, 2. Searsová (USA), 3. Alfredová (Sv. Lucie) obě 7,03.
400 m:1. Manuel (ČR) 50,76, 2. Bukowiecká (Pol.) 50,83, 3. Klaverová (Niz.) 51,02.
3000 m: 1. Battocletiová (It.) 8:57,64, 2. Mackayová (USA) 8:58,12, 3. Hullová (Austr.) 8:58,18.
Trojskok: 1. Pérezová Hernándezová (Kuba) 14,95, 2. Rojasová (Ven.) 14,86, 3. Sarrová (Sen.) 14,70.
Smíšená štafeta na 4x400 m: 1. Belgie (Sacoor, Hanssensová, Watrin, Ponetteová) 3:15,60, 2. Španělsko (Fernandez, Sevillaová, García, Hervasová) 3:16,96, 3. Polsko (Duszyňski, Grycová, Karolewski, Šwietá-Erseticová) 3:17,44.
Rozběhy a semifinále s českou účastí:
Rozběhy:
Muži:
60 m př.: 1. Cunningham 7,45, ...25. Štefko 7,71 - nepostoupil do semifinále, 26. Kolomazník (oba ČR) 7,72 - postoupil do semifinále.
Ženy:
60 m: 1. Lystonová (Jam.) 7,06, ...16. Maňasová (ČR) 7,19 - postoupila do semifinále.
Semifinále:
Muži:
60 m př.: 1. Cunningham 7,35, ...13. Kolomazník 7,61 - nepostoupil do finále.
Ženy:
60 m: 1. Dossová 7,00, ...11. Maňasová 7,14 - nepostoupila do finále.