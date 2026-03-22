Zlatý zázrak LU: cesta plná náhod. Zlatou medaili nečekala, pomohl špičkový kouč
Vypadá to, že je jako král Midas, čeho se dotkne, zezlátne. Dvacetiletá česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel senzačním vítězstvím na halovém MS v Toruni dotáhla první fázi své dospělé kariéry. Je ale teprve na začátku příběhu, který je plný šťastných náhod, velké dřiny i důležitých rozhodnutí.
Zlaté slzy
V cíli sobotního finále na mistrovství světa vystřihla Manuel šokovaný výraz. „Upřímně jsem vůbec nečekala, že bych mohla vyhrát zlatou medaili. Cítím se skvěle, přesto, že teď brečím,“ líčila v rozhovoru pro Českou televizi se slzami v očích.
Přestože Manuel byla nadějí na medaili, zlatá opravdu je příjemným šokem. Ohromená tvář šampionky připomněla slavná překvapení z historie českého sportu. Památný je výraz půlkařky Ludmily Formanové jako mistryně světa 1999 v Seville nebo nevěřícná Ester Ledecká po zlatém super-G na ZOH 2018 v Pchjongčchangu.
„Nečekala jsem, že zaběhnu takhle rychlý čas. Upřímně, chtěla jsem zabojovat o bronzovou, možná stříbrnou, ale zlatou jsem opravdu nečekala,“ líčila Manuel, která vyhrála v osobním rekordu 50,76 sekundy.
Klíč u mantinelu
Manuel se v prvních letech dospělé kariéry v halových závodech často trápila. Nevěděla si rady s taktikou a vadily jí tvrdé souboje u mantinelů. Ve finále v Toruni jí zřejmě pomohl formát dvou finálových běhů, díky čemuž bylo na dráze volněji. Přesto ale musela zvládnout důležitý souboj s Norkou Henriette Jaegerovou.
Dvojnásobná medailistka z posledních dvou HMS udělala všechno, aby byla na seběhu první. Ale Manuel jí to nedovolila. Zasloužila si to rychlou první dvoustovkou za 23,27 sekundy. A ustála i důležitý moment na seběhu, Norku před sebe prostě nepustila.
„Bylo to zásadní. Chtěla jsem se před ní dostat, myslím, že závod by vypadal o dost jinak, kdyby se mi nepovedlo takhle dobře seběhnout,“ hodnotila Manuel. „Teď mám k hale kladnější pocit, ale i tak si myslím, že venkovní sezona bude pořád vyhrávat.“
Všechny cesty k Táboru
Za tím, že v Česku vyrostla nová světová šampionka, stojí dobrodružný příběh. Její tatínek se narodil v Angole a vyrazil studovat vysokou školu do Ruska, kde se potkal s maminkou Lurdes. „Poté se rozhodli, že by nechtěli, abychom tam vyrůstali, protože tam nebyla dobrá situace, jak politická, byl tam i celkem rasismus…“ vysvětlovala Manuel v rozhovoru pro Sport Magazín. „Rodiče se chtěli někam přestěhovat, nejlepší možnost pro ně byla se dostat za taťkovou nejstarší sestrou, která bydlela v Belgii. Když se rozhodli, že vycestují, sekli se v Česku, protože tehdy byly problémy s vízy. Tak si řekli, že tady zůstanou.“
Lurdes přišla na svět v Ostravě, rodina se ale brzy přestěhovala do Tábora. Ve zdejší atletické baště také začala trénovat. Díky rodinnému zázemí mluví rusky, dorozumí se i portugalštinou, angličtinou či francouzštinou.
Důležitý omyl
V Táboře začínala Manuel s gymnastikou, ale od svých osmi let se věnovala atletice. Dlouho běhala pro radost a kvůli dobré partě. Závodila v neobvyklé kombinaci sprinterské šedesátky a půlky. Pak se ale vyjevila její osudová disciplína.
„My jsme na to s trenérkou přišly omylem. Předtím jsem běhala osmistovky a šedesátky, chtěly jsme zkusit střed. Běžela jsem tenkrát ještě třístovku a čas nebyl špatný. Zjistili jsme, že je to v tabulkách první čas,“ líčila Manuel.
Svůj hrála i covidová pandemie, v níž s trenérkou Šárkou Chládkovou neměly tolik času na trénink delších tratí. Na čtvrtce začala Manuel okamžitě zářit. V šestnácti letech vystřihla na mládežnickém mistrovství republiky, populárním Gigantu, senzační rekord šampionátu 53,19 sekundy. Krátce poté skončila druhá na dorosteneckém ME v Jeruzalémě.
Zkoušky z dospělosti
Pak už to byla jízda po velkých závodech. V létě 2023 Manuel znovu v Jeruzalémě tentokrát už vyhrála juniorské mistrovství Evropy na čtvrtce a ve štafetě pomohla k bronzu, když jí před cílem pomohl kuriozní pád Němky Anouk Krauseové-Jentschové.
Na MS do Budapešti odjela ještě jako náhradnice a dívala se z tribuny. V následující olympijské sezoně se ale už naplno prosadila mezi dospělými. Na ME v Římě šokovala čtvrtým místem a vybojovala si účast na olympiádě. Sezonu zakončila dalším zlatem, v Limě se stala juniorskou mistryní světa.
Do této chvíle Manuel stále trénovala Chládková ve spolupráci s Ratislavem Šedinou. Po olympijské sezoně ale vstoupil do hry věhlasný švýcarský expert Laurnet Meuwly. Manuel se začala připravovat v jeho mezinárodní skupině se zázemím v nizozemském Papendalu a jejími tréninkovými parťačkami se staly Femke Bolová či Lieke Klaverová.
Návrat po zranění
V zimě 2025 se Manuel v hale výrazně zlepšila, na halovém ME v Apeldoornu skončila čtvrtá a štafetě pomohla na závěrečném úseku k bronzovým medailím. Letní sezonu jí ale pokazilo svalové zranění.
Manuel ukázala formu už v průběhu halové sezony, v níž se přiblížila hranici 51 sekund. Ve finále v Toruni zaběhla osobní rekord 50,76 sekundy a kromě titulu mistryně světa se dostala i na třetí místo českých historických tabulek. Předčila Helenu Fuchsovou a před ní jsou jen Taťána Kocembová a Jarmila Kratochvílová.
„Vím, kolik jsme do toho dali práce. Jsem ráda, že nám to vyšlo, tréninky jsme přizpůsobili tomu, abych mohla běžet takhle rychle,“ radovala se Manuel.