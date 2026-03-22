Další medaile z halového MS! Švábíková měla čistý zápis do 470 cm a získala bronz
Tyčkařka Amálie Švábíková získala bronz na halovém mistrovství světa. Měla čistý zápis do 470 centimetrů a dělila se o třetí místo se Švýcarkou Angelicou Moserovou a Novozélanďankou Imogen Ayrisovou. Po sobotním titulu čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel se postarala o druhou českou medaili na šampionátu v Toruni. Sama vybojovala druhou seniorskou medaili po třetím místě na halovém mistrovství Evropy v Istanbulu 2023. Titul získala Britka Molly Cauderyová.
Šestadvacetiletá Švábíková bez zaváhání zdolala 435, 455 i 470 centimetrů. Stejný zápis měly před zvyšováním na 480 další čtyři tyčkařky, celkem jich bylo ve hře devět. Na další postupné výšce uspěly jen Slovinka Tina Šutejová a Britka Molly Cauderyová. Švábíková na vyrovnání vlastního českého rekordu útočila marně, ale když laťku poshazovaly i její soupeřky, mohla slavit cenný kov.
Souboj o titul pro sebe rozhodla Cauderyová, která na druhý pokus zdolala 485 centimetrů, zatímco Šutejová na této výšce neuspěla. Šestadvacetiletá Britka tak navázala na halové světové zlato z Glasgow 2024. Po triumfu už na další výšce nepokračovala.
Novozélandský koulař Tom Walsh získal na halovém mistrovství světa čtvrtý titul a je nejúspěšnějším atletem historie v této disciplíně. Na šampionátu v Toruni vyhrál výkonem 21,82 metru. Celkem má z halových světových šampionátů sedm medailí. Cenný kov získává nepřetržitě od Sopot 2014.
Mistr světa pod otevřeným nebem z roku 2017 Walsh se posunul do čela v páté sérii, kdy výkonem 21,66 o dva centimetry překonal lídra Jordana Geista z USA. Na závěr se ještě o dalších šestnáct centimetrů zlepšil a navázal na halové tituly z let 2016, 2018 a 2025. Za ním skončila dvojice Američanů, bronz za Geistem získal Roger Steen (21,49).
Historicky nejmladším vítězem osmistovky na HMS se stal teprve sedmnáctiletý Američan Cooper Lutkenhaus. Vyhrál za 1:44,24 minuty před Belgičanem Eliottem Crestanem (1:44,38) a Španělem Mohamedem Attaouim (1:44,66).
Dálku vyhrála Agate de Sousaová výkonem 692 cm. Pětadvacetiletá Portugalka porazila o pět centimetrů Italku Larissu Iapichinovou a získala první světové zlato. Zatím byly jejími největšími úspěchy evropský bronz z roku 2024 a loňský titul z univerziády. Bronz vybojovala Natalia Linaresová z Kolumbie.