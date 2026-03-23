Zlatá párty Švábíkové v maskách: Brečely jsme jak želvy. Co oceňuje na Lu?
Svůj bronz si tyčkařka Amálie Švábíková na halovém MS v Toruni vybojovala sama v dramatickém medailovém patu. Předchozí zlato čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel jí ale dalo sílu. „Jsem strašně ráda, že se ukázalo, že je na dobré cestě a že po tom velkém zranění, které měla, se dokázala takhle skvěle připravit a vyfoukla to těm nejlepším z nejlepších,“ líčila.
Zlatý závod Manuel sledovala Amálie Švábíková na hotelovém pokoji spolu s další čtvrtkařkou Ladou Vondrovou a měly na tvářích pleťové masky.
„Dělaly jsme si beauty večer před závodem. S Ladou jsme se na to dívaly a brečely jsme u toho jak želvy,“ vypráví Švábíková. „Lu nás opravdu dojala. Jsme i dobré kamarádky. Ve dvaceti letech předvést výkon, který předvedla, je neuvěřitelné. Jsem na ni pyšná.“
Druhý den čekalo tyčkařku vlastní finále mistrovství světa a vyšla z něho rovněž s medailí. Získala bronz, o který se výkonem 470 centimetrů podělila se Švýcarkou Moserovou a Ayrisovou z Nového Zélandu. Litovala jen, že třikrát shodila laťku na hranici vyrovnaného národního rekordu 480 centimetrů.
„Pořád mě to trápí. Samozřejmě jsem neskutečně ráda za tu medaili. Vůbec mě netrápí, že jsme na té bronzové příčce stály tři. Ale určitě by se mi tam stálo líp, kdybych tam stála s výkonem čtyři sta osmdesát centimetrů,“ vysvětlovala. „Ze všech těch závodů jsem se za halovou sezonu cítila nejlíp. Pro čtyři sta osmdesát jsem si tam šla. Chyběly opravdu milimetry.“
Se zlatou čtvrtkařkou měla do značné míry podobný příběh. Manuel se po olympiádě rozhodla k přelomovému kroku a odešla do Nizozemska do skupiny věhlasného švýcarského kouče Laurenta Meuwlyho.
Moc lidem se to nelíbilo...
„Právě proto jí to tak přeju. Samozřejmě i kvůli problémům, které řešila s přechodem, se změnou trenéra,“ řekla Švábíková. „Moc lidem se to nelíbilo, pořád se to řešilo, jestli to byla správná volba, nebo nebyla. Pak přišlo zranění.“
I Švábíková po olympiádě v Paříži měnila trenérské zázemí. Odešla od uznávaného experta Štěpána Janáčka k bývalé reprezentantce Jiřině Kudličkové. Na loňském MS v Tokiu ze čtvrté příčky sahala po medaili, v Toruni už ji sebrala.
„Věřím tomu, že medailových umístění bych mohla docílit i se Štěpánem. Ale prostě jsem to tak po olympiádě cítila, že chci dát šanci ještě někomu jinému, a ukázalo se, že to byla skvělá volba,“ uvedla Švábíková. „Se spoluprací s Jiřkou jsem naprosto spokojená. Jsem ráda i za ni, že si to může užívat z trochu jiné pozice.“
Kudličková je halovou vicemistryní světa z roku 2014 a až do olympijského závodu v Paříži byla národní rekordmankou.
„Je to hrozně hezký. Ona získala stříbro na halovém mistrovství světa, já mám teď bronz. Výkonem jsem jí samozřejmě přeskočila, ale medailí ještě ne. Doufám, že budu mít příležitost, a že se to povede,“ směje se Švábíková.
Medaile Amálie Švábíkové
- HMS Toruň 2026: bronz
- HME Istanbul 2023: bronz
- ME do 22 let: Gävle 2019 stříbro a Tallinn 2021 zlato
- MSJ Tampere 2018: zlato
- ME do 17 let Tbilisi 2016: bronz
- EYOF Tbilisi 2015: bronz