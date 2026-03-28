Běžec Kwizera obhájil výhru na půlmaratonu v Praze, zaběhl traťový rekord 58:16
Výhru v Pražském půlmaratonu obhájil Rodrigue Kwizera z Burundi. V sobotu zaběhl traťový rekord 58:16, kterým o osm sekund vylepšil dva roky starý výkon Sebastiana Saweho. Mezi ženami dominovala Keňanka Caroline Makandi Gitongaová (1:06:16).
Kwizera měl závod pod kontrolou. Poprvé nastoupil na patnáctém kilometru, kdy běžela v čele početná skupina. Udržel se s ním jen Keňan Samwel Chebolei Masai, kterého utrhl na osmnáctém kilometru. Pak ještě hodně zabral a vedle dalšího vítězství pro sebe získal i traťový rekord. „Jsem velmi šťastný, že jsem zaběhl traťový rekord. Poslední dva kilometry jsem do toho hodně šel, protože jsem ten traťový rekord chtěl,“ řekl České televizi.
Masai nakonec doběhl s odstupem 32 sekund druhý, třetí v absolutním pořadí skončil další Keňan Owen Korir Kapkama (58:58).
Nejlepším českým běžcem byl někdejší elitní tuzemský mílař Friš, který po přechodu na dráhu běžel svůj druhý půlmaraton. Osobní rekord z debutu v Neapoli si zlepšil o 27 sekund na 1:04:55. „Dneska to bylo nějaké trochu těžší, moc mi to nechutnalo. Bojoval jsem hlavou a poslední trojku jsem se snažil stupňovat tempo, aby to vyšlo na nějaký lepší čas. Je tam osobák, takže jsem spokojený,“ řekl.
Mezi ženami se hned v první čtvrtině závodu odpoutala od svých soupeřek Caroline Makanti Gitongaová z Keni, která pak běžela osamoceně se svým vodičem. Zvítězila v čase 1:06:16 před krajankami Jescou Chelangatovou (1:06:45) a Cynthií Chelangat Chepkwonyovou (1:06:49). „Nedostala jsem se pod 1:06, jak jsem chtěla, ale jsem ráda, že jsem vyhrála takhle velký závod. Bylo to těžké,“ poznamenala Gitongaová.
Devátá mezi ženami doběhla nejlepší Češka Tereza Hrochová, které na vítězství mezi domácí konkurencí stačil výkon 1:11:50. Její osobní rekord, na který chtěla útočit, je o dvanáct sekund lepší. „Bolelo to dost. Asi je znát, že už mám za sebou dva docela velké vrcholy. Byl to úžasný závod díky Vítkovi (Pavlištovi), který mi to táhl. Díky němu jsem to přežila,“ uvedla.
Největšího závodu seriálu RunCzech se účastní rekordních 17 000 běžců.