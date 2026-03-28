Atletické krásky z halového MS: exotické medailistky, úspěšné Češky a kritička West Hamu

Zdroj: Koláž iSport
Na nedávném halovém mistrovství světa v Toruni se předvedly nejenom elitní atletky, ale taky pohledné sportovkyně. Patřily k nim i úspěšné Češky nebo britská půlkařka, která by ráda vzala rekord Jarmile Kratochvílové. Proč si právě ona před pár dny rýpla do fotbalového West Hamu?

Karolína Maňasová

Národní rekordmanka na 60 metrů ráda zdůrazňuje ženský element. Na startu je vždycky šik, na krku jí visí sokol egyptského boha Hora, je pečlivě nalíčená a nad očima má dlouhé umělé řasy.

„Rozumím tomu, že jsem výrazná. Já se v tom cítím dobře. A závodím v tom, v čem se cítím dobře. Nehodlám to měnit, dokud sama neusoudím, že bych to chtěla změnit,“ říká Maňasová. „Samozřejmě nechci, aby to nějak zasahovalo na úkor spánku. Když mám rozběh ráno, trošičku přípravu urychlím, dám si na to půl hoďky, čtyřicet minut max. A když mám čas, tak si na to dám někdy i hodinku…“

Česká atletka Karolína Maňasová

Amálie Švábíková

Národní rekordmance ve skoku o tyči, která z Toruně přivezla bronzovou medaili, to pokaždé sluší. Před svým závodem na ME si dala pleťovou masku a na ruce nosí zlaté řetízky.

„Jeden je obyčejný, ten druhý je významný. Dostala jsem ho od táty po olympijských hrách. Je z bílého zlata, nosím ho pro štěstí. Má pro mě hodnotu pátého výkonu na olympijských hrách,“ líčí Švábíková. „Říkala jsem si, že si jednou vytetuju olympijské kruhy na kůži. To nechávám, nosím je na krku jako symboliku.“

Národní rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková

Keely Hodgkinsonová

Tuhle britskou půlkařku se vyplatí sledovat. Před svým zlatým během v Toruni během zimy překonala halový světový rekord a v létě chce atakovat i venkovní čas 1:53,28 minuty, který drží Jarmila Kratochvílová. Když se v minulých dnech objevily zprávy, že kandidaturu Londýna na pořádání atletického MS 2029 na London Stadium ohrožuje neochota nájemců z fotbalového West Hamu, rýpla si: „Britský tým přiveze na tento stadion více medailí, než West Ham viděl za celou svou historii.“

Britská půlkařka Keely Hodgkinsonová

Julia Levčenková

Ukrajinská výškařka v Toruni rozdávala úsměvy. Výkonem 199 centimetrů se po delší době vrátila do špičky a získala stříbrnou medaili, první od stříbra z mistrovství světa 2017 v Londýně. Navíc slavila ukrajinský double, zlato získala Jaroslava Mahučichová.

Ukrajinská výškařka Julia Levčenková sdílela se svými fanoušky úsměvy i na Instagramu

Pernille Antonsenová

Štíhlá norská půlkařka startovala v Toruni na své první seniorské akci, v rozběhu zaběhla národní rekord a postoupila do semifinále.

Norská půlkařka Pernille Antonsenová

Marie-Julie Bonninová

Francouzská tyčkařka způsobila senzaci na loňském halovém mistrovství světa v Nanjingu, které vyhrála. V Toruni skočila 470 centimetrů, stejně jako Amálie Švábíková, kvůli předchozím neúspěšným pokusům ale skončila bez medaile.

Francouzská tyčkařka Marie-Julie Bonninová

Leyanis Pérezová Hernándezová

Kubánská trojskokanka se na letošním halovém mistrovství světa proletěla do dálky 14,97 metru a obhájila loňský titul z Nanjingu.

Trojskokanka Leyanis Pérezová Hernándezová reprezentuje Kubu

Nadine Visserová

Nizozemská sprinterka na halovém mistrovství světa získala stříbrnou medaili v běhu na 60 metrů překážek. Udělala radost svému trenérovi a partnerovi v jednom Stevenu Nuytinckovi. Medaili získala jen deset minut poté, co další Nuytinckova závodnice Sofie Dokterová překonala nizozemský rekord v pětiboji.

Nizozemka Nadine Visserová slaví stříbrnou medaili v běhu na 60 metrů překážek

Lamara Distinová

Jamajská výškařka je vítězkou Her Comonwealthu z roku 2022. A když nezávodí, ráda si užívá života na pláži.

Výškařka Lamara Distinová reprezentuje Jamajku

Ana Azevedová

Brazilská sprinterka se na šampionátu v Toruni potkala s Karolínou Maňasovou v semifinále a o setinu s ní prohrála.

Ana Azevedová z Brazílie byla o setinu pomalejší než Karolína Maňasová

Khaddi Sagniaová

Její maminka se narodila v Gambii, ale Khadi se jako jedna ze sedmi dětí narodila ve Švédsku. Závodí ve skoku do dálky a na halovém mistrovství světa v Toruni jí ze čtvrtého místa jen dva centimetry scházely k bronzu.

Khaddi Sagniaová reprezentuje Švédsko ve skoku do dálky

