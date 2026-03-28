Atletické krásky z halového MS: exotické medailistky, úspěšné Češky a kritička West Hamu
Na nedávném halovém mistrovství světa v Toruni se předvedly nejenom elitní atletky, ale taky pohledné sportovkyně. Patřily k nim i úspěšné Češky nebo britská půlkařka, která by ráda vzala rekord Jarmile Kratochvílové. Proč si právě ona před pár dny rýpla do fotbalového West Hamu?
Karolína Maňasová
Národní rekordmanka na 60 metrů ráda zdůrazňuje ženský element. Na startu je vždycky šik, na krku jí visí sokol egyptského boha Hora, je pečlivě nalíčená a nad očima má dlouhé umělé řasy.
„Rozumím tomu, že jsem výrazná. Já se v tom cítím dobře. A závodím v tom, v čem se cítím dobře. Nehodlám to měnit, dokud sama neusoudím, že bych to chtěla změnit,“ říká Maňasová. „Samozřejmě nechci, aby to nějak zasahovalo na úkor spánku. Když mám rozběh ráno, trošičku přípravu urychlím, dám si na to půl hoďky, čtyřicet minut max. A když mám čas, tak si na to dám někdy i hodinku…“
Amálie Švábíková
Národní rekordmance ve skoku o tyči, která z Toruně přivezla bronzovou medaili, to pokaždé sluší. Před svým závodem na ME si dala pleťovou masku a na ruce nosí zlaté řetízky.
„Jeden je obyčejný, ten druhý je významný. Dostala jsem ho od táty po olympijských hrách. Je z bílého zlata, nosím ho pro štěstí. Má pro mě hodnotu pátého výkonu na olympijských hrách,“ líčí Švábíková. „Říkala jsem si, že si jednou vytetuju olympijské kruhy na kůži. To nechávám, nosím je na krku jako symboliku.“
Keely Hodgkinsonová
Tuhle britskou půlkařku se vyplatí sledovat. Před svým zlatým během v Toruni během zimy překonala halový světový rekord a v létě chce atakovat i venkovní čas 1:53,28 minuty, který drží Jarmila Kratochvílová. Když se v minulých dnech objevily zprávy, že kandidaturu Londýna na pořádání atletického MS 2029 na London Stadium ohrožuje neochota nájemců z fotbalového West Hamu, rýpla si: „Britský tým přiveze na tento stadion více medailí, než West Ham viděl za celou svou historii.“
Nizozemská sprinterka na halovém mistrovství světa získala stříbrnou medaili v běhu na 60 metrů překážek. Udělala radost svému trenérovi a partnerovi v jednom Stevenu Nuytinckovi. Medaili získala jen deset minut poté, co další Nuytinckova závodnice Sofie Dokterová překonala nizozemský rekord v pětiboji.