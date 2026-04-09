Bugárův příběh: o olympijské zlato ho připravili ruští rozhodčí. Jak se učil česky?
Tohle je nesmírně bolavá zpráva pro celý český sport. Svět opustil legendární diskař Imrich Bugár, mistr světa z MS v Helsinkách, olympijský stříbrný medailista s medvědí tlapou a velkým dobrým srdcem. Ve své disciplíně dodnes patří k nejlepším v historii. O olympijské zlato však přišel zvůlí rozhodčích na olympiádě 1980 v Moskvě.
Na YouTube si o tom každý může udělat svůj vlastní názor. Při bližším zkoumání je znát, že rozhodčí na trávě Olympijského stadionu v Moskvě během olympijského finále diskařů v roce 1980 dávali své značky jinam, než kam dopadaly disky.
„Když měřili Delísovi, mě nebo Schmidtovi, kam dopadl disk, tak šli blíž ke kruhu, tam zapíchli měřič. A Raščupkinovi přidali,“ líčil Bugár koncem minulého roku pro iSport.cz na výročním setkání českých olympioniků v jednom ze svých posledních rozhovorů. „Na jednom hodu bylo v televizi vidět, že to píchli asi o dvě stopy míň. U Delíse to bylo tak o metr, Raščupkinovi přidali. Ale protože v tu chvíli nebyl žádný záznam, tak se s tím nedalo nic dělat. Proto byl Delís na všech fotkách tak naštvaný.“
Tři hody za hranici 66 metrů tehdy rozhodčí rozsoudili tak, že Sovětu Raščupkinovi přidělili zlato, Bugárovi stříbro a Kubánci Luisi Delísovi bronz.
„Všechno byli ruští rozhodčí. Otevírali brány i u oštěpu, aby domácím foukalo proti. Deset vojáků ji otevíralo a zavíralo, aby byl průvan,“ vzpomínal Bugár. „Delís používal hodně magnésium. Když disk dopadl, nechal na trávě bílý flek. Bylo vidět, že to tam dali míň. Já jsem si i takhle hodil osobák, byl jsem spokojený.“
Československá výprava byla v Moskvě v citlivé pozici. Kandidaturu na rok 1980 původně podala Praha, v níž dokonce vyrostl hotel Olympik. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy a následné normalizaci ale místo přepustila srdci sovětského impéria. V Moskvě se dělalo vše pro podporu domácích závodníků.
„My jsme šli, že se na to podíváme, že po obědě přijdeme. Řekli, že žádný záznam neexistuje. Kluci říkali, že ani KGB možná nemá…“ vzpomínal Bugár. „Kubánec byl naštvaný nejvíc. On nikdy nic velkého nevyhrál. V Helsinkách jsem ho porazil já a do LA nás nepustili. Protestovat se nedalo, žádnou konkrétní věc jsme neměli, záznam nebyl. Jeden pokus v televizi nic neříká. To není jako v osmdesátém sedmém v Římě, když na mistrovství světa dálkaři Evangelistimu naměřili víc, bylo tam už tolik kamer, že to zjistili a vzali mu to.“
O výsledku rozhodovaly centimetry. Raščupkin zvítězil změřeným výkonem 66,64 metru, Bugár byl ve výsledcích o 26 centimetrů druhý, Delís ještě o šest centimetrů za ním.
„Celkově se mi ta olympiáda líbila, poprvé jsem zažil jídelnu nonstop, takže o půlnoci jsme šli na bifteky. Já bych byl stejně druhej, s tím se nedá nic, můžu být spokojený,“ hodnotil Bugár zpětně.
Jak se učil česky
Bugár se narodil v Ohradách u Dunajské Stredy na slovensko-maďarském pomezí. Ještě v osmnácti uměl jenom maďarsky. V jeho rodné vesnici se jinak nemluvilo.
Začínal s házenou, v níž byl velký kanonýr. V jednom zápase nasázel 28 gólů. Jeho rány měly děsivé důsledky. Jednomu brankáři přerazil nohu a způsobil i několik zlomených prstů. I proto zkusil atletiku.
„Na dorosteneckých závodech v Dunajské Stredě jsem jen máchnul rukou, otočku jsem neuměl a bylo to 31,14 metrů s diskem jeden a půl kilogramu. Vyhrál jsem. Atletika mě chytla,“ líčil Bugár v knize Sto let královny.
Trénoval na učilišti v Bratislavě, ale brzy přesídlil do Prahy na Duklu, která se stala jeho osudem. Naučil se česky, ačkoli už mu napořád zůstal měkčí přízvuk. Jeho vrcholná éra začala v roce 1978 bronzovou medailí na mistrovství Evropy v Praze na Strahově. V roce 1982 v Aténách už se stal evropským šampionem a rok později vyhrál na premiérovém mistrovství světa v Helsinkách.
„Byl jsem v docela dobré formě. Prvním pokusem jsem hodil 67,48, druhým pokusem 67,72 a to stačilo na vítězství. Druhý pokus jsem házel v teplákách,“ usmíval se. „Byl jsem rád, že Delísovi nevyšel poslední pokus. Jak odpočíval u bubnů na závěrečný ceremoniál, bouchnul jsem do nich. Co je? Hraju ti na nervy… Asi jsem ho trošku hecnul. Dobře to dopadlo.“
Memoriál pro předchůdce
Ta čísla z Helsinek pásnou a Bugár je vypálil z hlavy. Disk byl jeho celoživotní vášní. Když v roce 1998 nečekaně zemřel jeho velký diskařský předchůdce Ludvík Daněk, zapřísahal se.
„Slíbil jsem u rakve, že mu udělám memoriál,“ líčil Bugár.
V Turnově, kde Daněk v roce 1964 hodil světový rekord 64,55 metru, vytvořil originální mítink s každoročním vrcholem v hodu diskem, kam rády jezdily i největší hvězdy. Kvůli rodinné atmosféře, v níž se hned za dráhou opékají dančí klobásy či selátko.
„Myslím, že pětadvacet let je dost. Záleží, co bude dál,“ říkal Bugár před necelým rokem v den svých sedmdesátých narozenin. „Sponzoři nejsou. Všechno bere fotbal, hokej, Jablonec, Liberec, Boleslav. Na atletiku moc nezbude…“ říkal Bugár.
Daňkův memoriál zatím přežil a bude se konat i letos 26. května.
Bugár patřil ke ztracené generaci, která v roce 1984 kvůli rozhodnutí komunistického režimu nemohla startovat na olympijských hrách 1984 v Los Angeles. Takzvaný „životňák“ se mu podařil o rok později v San José. Hodil 71,26 metru a k tehdejšímu světovému rekordu Sověta Jurije Dumčeva scházelo šedesát centimetrů.
„Hodil jsem to prvním hodem a říkal jsem si: Teď to musím dát! Začal jsem to rvát a už to nešlo….“ líčil.
Život po kariéře
Po konci kariéry ještě donedávna pracoval na Dukle v oddělení zahraničních sportovních styků a byl v předsednictvu Klubů olympioniků. Se svými kořeny si těžko zvykal na poměry po rozdělení Československa v roce 1993.
„Já jsem ze Slovenska. Najednou bylo divné, že člověk potřeboval pas, aby šel navštívit rodiče a bráchy. Nebylo to nic příjemného,“ vyprávěl. „Už jsem byl v Praze skoro dvacet let, osmnáct let jsem tam sportoval. Takže jsem hned věděl, že se musím přihlásit k českému občanství, abych mohl reprezentovat Česko. Vadilo mi to spíš z osobního hlediska, že člověk jezdil za rodiči do ciziny.“
V roce 2013 se veřejnosti připomněl kouzelným vystupováním v taneční televizní show StarDance, kam vtrhnul se svým mottem: I medvěd může zazářit. S partnerkou Jitkou Šorfovou skončili třetí a divákům předvedli spoustu památných momentů.
„Vaší přítomností se tanec dostává do jiných dimenzí!“ zhodnotila jeho výkon rozhodčí Tatiana Drexler.
Spolu s koulařkou Helenou Fibingerovou vloni získal Cenu Emila Zátopka, která se uděluje během Sportovce roku sportovním legendám.
„Děkuju, že jsme dva atleti. Jsme rádi, je mi ctí, že můžu být mezi osobnostmi,“ řekl tehdy.
IMRICH BUGÁR
Narozen: 14. dubna 1955
Zemřel: 8. dubna 2026
Disciplína: Hod diskem
Největší úspěchy: Mistr světa (1983), 2. na OH (1980), mistr Evropy (1982), 3. na ME (1978)