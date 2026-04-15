Hvězdy Zlaté tretry: talent rychlejší než Bolt, olympijští vítězové i konkurent Duplantise
Už za dva měsíce se v Ostravě na Zlaté tretře představí řada hvězd světové atletiky. Mezi nimi nebude chybět ani americký sprinter Noah Lyles. Jaká další velká jména do Slezska dorazí?
Noah Lyles
USA, sprinter, 28 let
V Paříži se dočkal premiérového olympijského zlata v běhu na 100 metrů, když ve finále těsně předčil Jamajčana Kishaneho Thompsona. Mistrem světa na dvoustovce se stal už čtyřikrát za sebou.
Gianmarco Tamberi
Itálie, výškař, 33 let
Největší úspěch zaznamenal před pěti lety na olympiádě, kde získal zlatou medaili, na což o dva roky později navázal na mistrovství světa v Budapešti. V letech 2021, 2022 a 2024 opanoval Diamantovou ligu.
Gout Gout
Austrálie, sprinter, 18 let
V Ostravě startoval už před rokem. Ačkoliv se nikdy předtím v Evropě neukázal, na dvoustovce zazářil časem 20,02 sekundy. Čistě pro porovnání, Usain Bolt běžel v sedmnácti letech o desetinu pomaleji.
Katie Moonová
USA, tyčkařka, 34 let
V tyčkařském sektoru je momentálně nejlepší ženou, atletické mistrovství světa ovládla už třikrát za sebou. Jejím osobním maximem je výška 495 centimetrů, kterou skočila v roce 2021. Zlato má i z olympiády.
Emmanouil Karalis
Řecko, tyčkař, 26 let
Velké zlaté medaile mu zatím utíkají, na nejvyšší stupínek se postavil jen při halovém ME. Důvod je prostý, mužský skok o tyči má jednoho krále – Armanda Duplantise. Řek je nyní největším vyzyvatelem.