Fibingerová po úmrtí Bugára (†70): Seděla jsem na posteli do rána. Zasáhlo mě to neskutečně
Ještě těsně před Vánoci spolu stáli na podiu před zaplněným sálem, který jim vzdával hold. Koulařská šampionka Helena Fibingerová byla během loňského vyhlášení Sportovce roku spolu se zesnulým diskařem Imrichem Bugárem oceněna Cenou Emila Zátopka, kterou dostávají jen sportovní legendy. Ve středu v noci se k ní dostala smutná zpráva o jeho odchodu.
Jak na Imricha vzpomínáte?
„My jsme spolu prožili kus života, byla to krásná léta, neřkuli báječná léta. Zahraniční soustředění, velké mítinky, závody... Abych vám řekla pravdu, já jsem se to dozvěděla v noci. Pak jsem seděla na posteli do rána. Vůbec jsem nevěděla, jestli měl zdravotní potíže. Pakliže měl, byl tak statečný, že o tom nemluvil. Vůbec to nedával najevo.“
Co vám utkvělo v paměti?
„Byli jsme vrhači, takže jsme jako celá vrhačská skupina vyráželi na soustředění do Itálie, do Španělska. Když jste s někým delší dobu v zahraničí, poznáte ho. Já jsem byla kapitánka národního týmu, moje dívky za mnou chodily, že se jim líbil. Seděly u mě na pokoji. On si nakonec zval Olinku, úžasnou ženu, pro vrcholového sportovce naprosto ideální. Po letech se jim narodila dcera Olinka. Životy jsme prožívali spolu.“
Jaká to byla cesta?
„Zažili jsme spoustu práce, honby za úspěchem, taky spoustu legrace. Vůbec si nepamatuju, že by v naší atletické partě byly nějaké neshody. Naše tréninky se dost podobaly. Házeli jsme, potom vzpírali. Já jsem hodně skákala a běhala. Tréninky byly dlouhé, to byly hodiny a hodiny, často došlo mezi trenérem a závodníkem k nějaké diskuzi.“
Volal na mě: Nezapomeň, že...
Máte s Imrichem spojenou nějakou historku?
„Jedny Velikonoce jsme byli v Itálii, Sovětku Natálii Lisovskou tam hodili do jezírka, kde byly lekníny, ryby a žabiny. Zavřela se nad ní voda… A když bylo v Itálii zemětřesení, slyším takové hučení. Vyskočila jsem na židli, ven a a začala jsem utíkat. Tam stála horda gentlemanů a všichni kýble s vodou… Navodili zemětřesení, že třískali do zdí a do zábradlí…“
Jaký byl Imrich člověk?
„Byly chvíle, kdy jsme se uměli podržet. Na mistrovství světa, kde jsem toužila po medaili, jsem měla dobrý los. Sice zase pršelo, což se mi na závodech stávalo pořád, ale házela jsem jako poslední. A on na mě volal: Nezapomeň, že máš lopaťáka! Máš všechny na lopatě!“
Byli jste v poslední době ve styku?
„Potkávali jsme se v práci. Naposledy vloni na mítinku P-T-S v Banské Bystrici. Byl to úžasný víkend, já to třináctkrát vyhrála. Byl tam on i Honza Železný. Bylo hrozně hezké. Potom jsme spolu byli v Síni slávy. Tam mi vůbec nepřipadalo, že by se něco dělo. Bavili jsme se spolu, fotili… Já už mám taky nějaký věk, najednou zjistíte, že mezi životem a smrtí je strašně křehká skořápka. Proto je třeba užít si každého dne. Zasáhlo mě to neskutečně. Nemyslela jsem si, že se něco takového může stát. Umírají mladí lidé. Ale řekla bych, že sedmdesát jedna let v dnešní době není žádný věk…“