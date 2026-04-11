Maňasová cílí na rekord Kratochvílové i stovku pod jedenáct: Bylo by to hezké
V lednu zaběhla šedesátku za 7,05 sekundy, což byl devátý nejlepší výsledek celé halové sezony. Něco podobného by Karolína Maňasová ráda zopakovala venku, kde na stovce cílí na jedenáctisekundovou hranici. Tím by překonala letitý národní rekord Jarmily Kratochvílové. „Nechci na sebe nějak tlačit a říkat, že to tam padne. Ale bylo by to hezké,“ zasnila se dvaadvacetiletá sprinterka.
Národní rekord v běhu na sto metrů je už pořádně zaprášený, Jarmila Kratochvílová ho drží pětačtyřicet let. Zapsala jej v červnu roku 1981 v Bratislavě, od té doby čas 11,09 sekundy žádná jiná Češka nepřekonala.
Blízko k jeho přepsání byla Karolína Maňasová na olympijských hrách v Paříži, kde postoupila do semifinále v čase 11,11. Nyní cílí ještě výš, ráda by pokořila dokonce jedenáctisekundovou hranici.
„Je to celkem velké sousto,“ zaculila se. „Nevím, kdy se mi to podaří, ale byl by to krásný scénář. Nechci na sebe nějak tlačit a říkat, že to tam padne. Ale bylo by to hezké,“ líčila vítkovická atletka.
Přijde životní výkon třeba už v této sezoně? „Lehko se to říká, ale těžko udělá,“ usmála se Maňasová. „V minulém roce mi to nevyšlo. Buď to bylo tak, že jsem měla formu a nebyly podmínky, nebo byly podmínky a já jsem neměla formu. Snad se mi to sejde a konečně to padne.“
Ideální příležitost k tomu bude mít na červnové Zlaté tretře, kde se mimo jiné utká se zkušenější Polkou Ewou Swobodovou. „Znám se s ní, sem tam přijede trénovat k nám do haly. Pro mě je motivace, když běžím vedle někoho, u kterého vidím, že pod jedenáct sekund běhá. Doufám, že půjdu ve šlépějích Ewy,“ přála si Maňasová.
V minulém roce jí start na nejslavnějším českém mítinku smolně utekl. „Hodně mě mrzelo, že jsem se loni nemohla zúčastnit kvůli nataženému svalu, který jsem si přivodila v Rakousku. Snad teď budu v plném nasazení a ready,“ uvedla.
„Zlatá tretra je nejprestižnější závod v Česku, takže jaký jiný vztah k tomu můžu mít než jenom nejlepší a pozitivní? Ještě obzvlášť, když to mám u mě doma v Ostravě. Publikum mě vždycky dokáže vyburcovat a vyhecovat. Budu jenom ráda, když domácí fanoušci přijdou,“ navázala novojičínská rodačka.
Pokud české atletce nevyjde útok na národní rekord rovnou v Ostravě, dalším obrovským cílem pro ni bude srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. „Doufám, že tam předvedu to nejlepší. Národní rekord Jarmily bych už ráda měla ve svém vlastnictví,“ dodala Maňasová.