Atletická hvězda z Instagramu i Ostravy. Dobrovolně ukázala fotky, které považuje za realitu
Vždy je o ní slyšet a ani nemusí zdaleka vyhrát. Německá atletka Alica Schmidtová opět ukázala, jak dokáže zaujmout svých 5,3 milionů fanoušků na Instagramu. Ve svém posledním příspěvku odhalila snímky, které by za normálních okolností nikdy nepustila do světa. Prohlédněte si je v galerii.
Když loni startovala Schmidtová na Zlaté tretře v Ostravě, stáli diváci na její podpis frontu a vůbec jim nevadilo, že na osmistovce doběhla až předposlední.
Svojí popularitu si sedmadvacetiletá účastnice dvou olympijských her udržuje skrz sociální sítě. Právě poslední post vyvolal pozornost.
Schmidtová v něm totiž zveřejnila sérii fotografií, které jako influencerka považuje za nepovedené. Vedle nich hned umístila pro porovnání ty, které naopak publikovala. „Co lidé vidí vs. co je také realita. Jen připomínám, že sdílíme jen to nejlepší, ne celý příběh,“ připsala.
Tento snímek u Schmidtové nevyvolává příznivé pocity • Instagram
Za fotografii, která by normálně neprošla filtrem, považuje snímek s mobilem, nebo nepovedenou pózu v kožichu na horách či v zahradním altánu. Je diskutabilní, jak fanoušci toto její přísné hodnocení vnímají. V komentářích ji chválí i za fotografie, které se podle Schmidtové vůbec nepovedly.
A post splnil podle všeho účel. V počtu lajků ho na Instagramu sledované atletky od začátku března předstihla jen společná fotografie s fotbalovou ikonou Davidem Beckhamem a zpráva oznamující návrat k tréninku.
Další důkaz, jak Schmidtová umí při atletické kariéře pracovat se sociálními sítěmi, které ji přinášejí 90% jejích výdělků. Jen pro porovnání... Za jeden příspěvek na Instagramu si sponzorům podle odhadů řekne až 21 tisíc eur, zatímco jako německá reprezentantka pobírá podporu kolem 700 eur měsíčně.