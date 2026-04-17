Rozloučení s Imrichem Bugárem (†70): Sbohem mu daly nejen velké atletické hvězdy
Český sport dává sbohem výrazné personě. Nejen atletické osobnosti se dnes přišly naposledy rozloučit ve strašnickém krematoriu v Praze s Imrichem Bugárem, legendárním diskařem, který zemřel minulou středu ve věku 70 let.
Velké množství lidí, které do Strašnic dorazilo, jen potvrdilo, jak výjimečné postavení Bugár měl.
„Je mi ctí, že jsem takového člověka ve svém životě potkala. Nejen jako sportovce, ale jako fakt dobrého člověka. Byl to také velký dříč. Pro mě je to ale pořád Bugy,“ prohlásila atletka Jarmila Kratochvílová. „Byl to skvělý kamarád, báječný manžel, otec i dědeček,“ připomněla koulařská šampionka Helena Fibingerová.
Kromě nich ve smutečním davu šlo zahlédnout i úspěšné sportovce z pozdějších generací: oštěpařku Barboru Špotákovou, desetibojaře Romana Šebrleho, veslaře Ondřeje Synka či vodního slalomáře Lukáše Pollerta.
Bugár je prvním světovým šampionem v hodu diskem. Už před tím získal na olympijských hrách 1980 v Moskvě stříbro, na další olympiádu do Los Angeles kvůli bojkotu ze strany tehdejšího komunistického Československa nesměl. V roce 1982 se stal Sportovcem roku, šestkrát byl vyhlášen nejlepším československým atletem roku.
Vedle světového zlata z Helsinek získal Bugár ještě evropský titul v Aténách 1982 a bronz na ME v Praze 1978. Na olympijských hrách 1988 v Soulu byl vlajkonošem československé výpravy. naposledy pod pěti kruhy startoval v Barceloně 1992, kde už zároveň trénoval tehdejšího olympijského vítěze v desetiboji Roberta Změlíka. Sportovní kariéru ukončil v roce 1995.
Vedle zaměstnání na Dukle působil také v Českém klubu olympioniků. V roce 2013 se zúčastnil televizní taneční soutěže StarDance.