Rozloučení s Imrichem Bugárem (†70): Sbohem mu daly velké hvězdy, hrála maďarská píseň
Český sport dal sbohem výrazné personě. Nejen atletické osobnosti se dnes přišly naposledy rozloučit ve strašnickém krematoriu v Praze s Imrichem Bugárem, legendárním diskařem, který zemřel minulou středu ve věku 70 let.
Velké množství lidí, které do Strašnic dorazilo, jen potvrdilo, jak výjimečné postavení Bugár měl. „Je mi ctí, že jsem takového člověka ve svém životě potkala. Nejen jako sportovce, ale jako fakt dobrého člověka. Byl to také velký dříč. Pro mě je to ale pořád Bugy,“ prohlásila atletka Jarmila Kratochvílová. „Byl to skvělý kamarád, báječný manžel, otec i dědeček,“ připomněla koulařská šampionka Helena Fibingerová.
Ale Bugárův odchod zasáhl nejen atletické hvězdy z 80. let. "Hrozně nás to překvapilo, bylo to nečekaný a rychlý. Bude nám chybět. Bugy byl neskutečně laskavý obr a jeden z nejlepších vrhačů naší historie. Měla možnost se s ním setkávat na Dukle, pomáhal nám organizovat zahraniční soustředění," vybavila si světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora Špotáková.
Ve smutečním davu šlo zahlédnout i úspěšné sportovce: desetibojaře Romana Šebrleho, veslaře Ondřeje Synka či vodního slalomáře Lukáše Pollerta.
V obřadní síni mezi skladbami na rozloučenou zazněla v originále i slavná maďarská píseň Gyöngyhajú lány od rockové skupiny Omega, která je v Česku známá jako Dívka s perlami ve vlasech.
Prvním řečníkem byl Pavel Benc, ředitel Armádního sportovního centra, který ocenil, že Bugár na Dukle strávil jako závodník, trenér a pracovník sportovně-zahraničního odboru půl století. Ale vzpomínal na něj i jako na veselého člověka. „Dokázal bavit společnost. Každá sklenka vínka nebo frťan slivovice s ním zvláště chutnal,“ řekl Benc.
Potom se s Bugárem rozloučila Anikó Rabayová, starostka slovenské obce Ohrady, z které Bugár pocházel. Promluvila nejdřív v maďarštině a pak ve slovenštině. „Velikost člověka se neměří výsledky, ale tím, jak žijeme,“ řekla Rabayová.
Květiny na Bugárovu počest ozdobí diskařský kruh na pražské Julisce, kde vznikne pietní místo. Vytrvá tam navzdory tomu, že v sobotu odpoledne na stadionu hraje fotbalová Dukla ligový zápas s Karvinou. Před utkáním se za Bugára bude držet minuta ticha.
Bugár je prvním světovým šampionem v hodu diskem. Už před tím získal na olympijských hrách 1980 v Moskvě stříbro, na další olympiádu do Los Angeles kvůli bojkotu ze strany tehdejšího komunistického Československa nesměl. V roce 1982 se stal Sportovcem roku, šestkrát byl vyhlášen nejlepším československým atletem roku.
Vedle světového zlata z Helsinek získal Bugár ještě evropský titul v Aténách 1982 a bronz na ME v Praze 1978. Na olympijských hrách 1988 v Soulu byl vlajkonošem československé výpravy. naposledy pod pěti kruhy startoval v Barceloně 1992, kde už zároveň trénoval tehdejšího olympijského vítěze v desetiboji Roberta Změlíka. Sportovní kariéru ukončil v roce 1995.
Vedle zaměstnání na Dukle působil také v Českém klubu olympioniků. V roce 2013 se zúčastnil televizní taneční soutěže StarDance.