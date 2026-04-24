Japonská hvězda pod Železným? Funguje to, říká rekordman. Češka přešla ke Špotákové
Japonská oštěpařská star Haruka Kitagučiová se blíží závodnímu startu éry pod koučem Janem Železným. K němu přestoupila po úspěšném šestiletém působení u Davida Sekeráka. „S Harukou spolupracujeme,“ pochvaluje si světový rekordman.
Kitagučiová se v domažlické tréninkové skupině pod Sekerákovým vedením vypracovala v jednu z tváří světové atletiky. V roce 2022 získala na MS v Eugene bronzovou medaili, další dva globální vrcholy vyhrála a dvakrát se stala i celkovou vítězkou Diamantové ligy. Po neúspěchu na domácím MS v Tokiu se ale domluvila s Železným.
„Haruka je superhvězda, trošku jsem to očekával. Co si vybrala, si vybrala, k tomu se moc nechci vyjadřovat. Uvidíme, co přinese sezona,“ líčí Sekerák. „Držím jí pěsti, ať hodí daleko. My ukážeme ve skupině, že taky umíme házet daleko. Holt se teď Čechům budu věnovat víc. Doufám, že si Petra Sičaková hodí osobák. Budeme to směřovat na domácí mistrovství republiky do Plzně. Tam chceme ukázat ten náš um.“
Železný je nejlepší oštěpař historie a vychoval několik medailových závodníků a v minulé sezoně vedl i indskou hvězdu Níradže Čopru.
„Myslím si, že to funguje,“ řekl Železný Sportu ze soustředění v jihoafrickém Potchefstroomu k práci s Kitagučiovou. „I Martin Konečný vypadá dobře. Nechci radši říkat dopředu, že budou házet daleko. Ale je to dobrý.“
Kitagučiová začne sezonu 17. května doma v Tokiu, kde se střetne s úřadující světovou šampionkou Juleisy Angulovou z Ekvádoru či s Elinou Tzengkovou z Řecka.
Sekerák zatím dál cepuje Petru Sičakovou, která v minulé sezoně přivezla stříbrnou medaili z ME do 23 let v Bergenu.
Špotáková jako trenérka
Od Železného naopak přešla Nikol Tabačková, která vyměnila světové rekordmany a svěřila se do péče Barbory Špotákové. „Je to trochu výzva. Je limitovaná zraněními kolen, nejde tolik běhat, jak bych si představovala. Můj trénink je přece jenom o běhání, musí se to potkat. Co se týče lidské stránky, zapadla do skupiny dobře,“ hodnotila Špotáková na začátku přípravy.
Po roční mateřské pauze se na návrat chystá taky Nikola Ogrodníková, bronzová olympijská medailistka z Her v Paříži. „Ogro jsem viděl v Africe. Nevypadala špatně, maká,“ líčí Miroslav Guzdek, šéf svazové sekce vrhů. „S dítětem je to trošku složitější. Program uzpůsobila, sehnala hlídání. Mohla by se vrátit na rozumných metrech.“
Ztrátou je zranění Železného manželky Andrey, která musela na operaci s tříslem. „Vypadala strašně dobře…“ povzdechl si Železný.
I tak se můžou na evropský šampionát do Birminghamu dostat tři české oštěpařky. Sičaková s Tabačkovou jsou zatím pohodlně na správné straně kvalifikačního žebříčku a ve hře je vracející se Ogrodníková. Limit je 60,80 metru.
„Evropa je pořád otevřená. Sičaková se technicky hledá, ale připravená je dobře. Tam by to mělo vyjít. Tabačkovou jsem viděl s Bárou a taky mi to přišlo zajímavé,“ hodnotí Guzdek. „Mohli bychom mít v oštěpu v každé disciplíně po třech závodnících plus Kuba Vadlejch, který má jako obhájce místo jisté.“