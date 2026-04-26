Bájná meta padla! Keňan Sawe jako první běžec v historii uběhl maraton pod dvě hodiny

Keňan Sawe při Londýnském maratonu jako první pokořil hranici dvou hodin
Keňan Sawe při Londýnském maratonu jako první pokořil hranici dvou hodinZdroj: Profimedia.cz
Keňan Sabastian Sawe jako první běžec v historii pokořil při maratonu v regulérních podmínkách hranici dvou hodin. V Londýně to třicetiletý obhájce prvenství dokázal přesně o půl minuty a časem 1:59:30 vylepšil o více než minutu světový rekord zesnulého krajana Kelvina Kiptuma, který před třemi lety v Chicagu zvítězil za 2:00:35.

Sawe přitom nebyl jediný, kdo v Londýně historický milník pokořil. Druhý muž v cíli Yomif Kejelcha z Etiopie zvládl 42.195 metrů dlouhou trať 1:59:41. Pod hranici dosavadního světového rekordu se dostal i třetí Jacob Kiplimo z Ugandy (2:00:28).

Pod dvě hodiny zaběhl maraton už v roce 2019 ve Vídni také Eliud Kipchoge, ale tehdy šlo o specifický závod v „laboratorních“ podmínkách, při kterém slavnému Keňanovi mimo jiné pomáhali střídající se vodiči. I jeho výkon 1:59:40, který Světová atletika nemohla uznat jako oficiální rekord, ale Sawe překonal.

Rekordní byl v Londýně i závod žen, ve kterém Etiopanka Tigst Assefaová opět po roce zaběhla světové maximum v čistě ženské konkurenci. Devětadvacetiletá stříbrná olympijská medailistka z Paříže při úspěšné obhajobě vylepšila rekord o devět sekund na 2:15:41.

V Londýně běžci využili optimální povětrnostní podmínky. Od začátku se s pomocí vodičů běželo velmi rychle, z větší vedoucí skupiny nakonec zůstali v čele zhruba po 30 kilometrech Sawe s dvojnásobným vicemistrem světa z dráhové desítky Kejelchou. Etiopan při prvním maratonu v životě ztratil kontakt až v úplném závěru.

Assefaová zvítězila před Keňankami Hellen Obiriovou a Joyciline Jepkosgeiovou, které zaostaly za jejím předchozím rekordem o tři a pět sekund. Etiopskou šampionku dělilo 16 sekund od letitého traťového rekordu domácí ikony Pauly Radcliffeové z roku 2003, kdy ještě závodili muži a ženy společně. Absolutní ženský světový rekord má hodnotu 2:09:56, v roce 2024 v Chicagu ho zaběhla v současnosti kvůli dopingu suspendovaná Keňanka Ruth Chepngetichová.

Londýnský maraton:

Muži: 1. Sawe (Keňa) 1:59:30 - světový rekord, 2. Kejelcha (Et.) 1:59:41, 3. Kiplimo (Ug.) 2:00:28, 4. Kipruto (Keňa) 2:01:39, 5. Tola 2:02:59, 6. Geleta (oba Et.) 2:03:23.

Ženy: 1. Assefaová (Et.) 2:15:41 - světový rekord v čistě ženském závodě, 2. Obiriová 2:15:53, 3. Jepkosgeiová (obě Keňa) 2:15:55.

