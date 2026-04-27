Šílená čísla maratonu snů: tempo 2:50 na kilometr, průměrná rychlost jako na kole
Maraton pod dvě hodiny, to byl jeden ze svatých grálů světové atletiky. Hranici lidských možností posunul v neděli v Londýně jednatřicetiletý Keňan Sabastian Sawe, jenž časem 1:59,30 poslal soupeření na uctívané distanci do nové éry. Co vše se muselo stát a jaká jsou dechberoucí čísla za jeho výkonem?
Ráno před rekordním závodem posnídal Sabastian Sawe dva plátky chleba s medem a čaj. A už při pohledu z okna a na teploměr musel mít dobrou náladu. Jasné nebe nad Londýnem, minimální vítr a teplota 13 stupňů na startu, která se v cíli vyšplhala jen o 3 stupně výš. „Viděli jsme, že počasí bude dobré, podmínky nám přály,“ líčila Etiopanka Tigst Assefaová, vítězka ženského maratonu. Loňský londýnský ročník byl abnormálně teplý, v roce 2024 silně foukalo. Nyní se vše sešlo dokonale.
Sawe se pokoušel o překonání rekordu již loni v září v Berlíně. První polovinu maratonu tehdy zaběhl o třináct vteřin rychleji než v neděli (60:16), pak mu však v teplém počasí došly síly. Tentokrát naopak dokázal výkon ještě stupňovat a zaznamenal ojedinělý negativní split, tedy že druhou polovinu trati (59:01) běžel rychleji než první (60:29).
„Měřítka pro maratonský běh a pro to, podle čeho se určuje světová extratřída, se právě doslova posunula. Je to lekce pro všechny. Říkáme ‚nepřepalte začátek‘ – oni ale vyrazili chytře a tempo si rozvrhli opravdu skvěle. Byli jsme svědky něčeho neuvěřitelného,“ žasla bývalá světová rekordmanka v maratonu Paula Radcliffeová.
Sawe zdolal distanci 42 kilometrů a 195 metrů průměrnou rychlostí 21,2 kilometru v hodině, což je spíš tempo rekreačního cyklisty. Průměrně zdolával každý kilometr časem 2:50 a fascinujícím faktem je, jak dokázal zrychlovat. Část mezi 30. až 35. kilometrem běžel za 13:54 (tempo 2:47 min/km). Mezi 35. a 40. dokonce ještě přidal (13:42, 2:44 min/km). Právě tento úsek definitivně rozhodl a vynesl Keňana k historickému zápisu.
Když soupeři pomáhají k rekordu
Sawe sklízí největší díl slávy, ale vlastně šlo o týmovou práci. Ve chvíli, kdy vodiči po polovině závodu postupně odpadli, se i dál běželo výhodně ve skupince. Konkurence byla skutečně masivní, v popředí se drželi také nakonec druhý Etiopan Yomif Kejelcha (1:59:41) a třetí Uganďan Jacob Kiplimo (2:00:28). I ti dva překonali někdejší maratonský rekord. Kejelcha a Kiplimo jsou dva vůbec nejrychlejší půlmaratonci historie a díky jejich taktéž skvělým výkonům bylo zaručeno, že se skupina nerozpadla ani při vyšším tempu.
Existuje výzkum z roku 2015, který na základě analýzy půlmaratonů na mistrovství světa prokázal, že běh ve skupině vede k těm nejrychlejším závěrečným finišům a představuje nejlepší způsob, jak si dlouhodobě udržet rychlost. Při maratonu pak byl efekt skupiny ještě větší. Kiplimo sice vydržel nasazené tempo po 29 kilometrů, ale Kejelcha odpadl až dva kilometry před cílem.
„Ukázal mi, jak je silný. Pomáhali jsme si navzájem, oba jsme ze sebe vydávali to nejlepší. Ke konci jsem byl o něco silnější, ale nebýt jeho, bylo by asi světový rekord těžké překonat,“ uznal i vítězný Sawe, jenž inkasoval odměnu 55 000 dolarů za triumf v závodě a k tomu maximální bonus 150 000 dolarů pro vítěze s časem pod 2:02. Celková částka tedy dělá 205 000 dolarů (4,26 milionu korun).
I stále rostoucí odměny pro maratonce jsou důvodem zvyšující se konkurence. Zlákaly osmadvacetiletého Kejelcha na tuto distanci, kdy běžel pod dvě hodiny při své maratonské premiéře! Kiplimo je ještě o tři roky mladší a také potvrzuje trend, kdy už špičkoví běžci nečekají s přestupem k maratonům až na pokročilejší fázi kariéry.
Boty, které posouvají rekordy
Klíčovým elementem maratonu snů byla rovněž obuv. Letos se uzavírá první dekáda superbot, které přinesly do maratonských běhů revoluci. Saweho rekord byl jedenáctým posunutím maxima na maratonských tratích (ženy i muži) od roku 2017. V předchozích letech 2000 až 2016 padlo rekordů 12.
Šampion Sawe, druhý Kejelcha i vítězná Etiopanka Assefaová obuli pro Londýn nový model společnosti Adidas - Adizero Adios Pro Evo 3s. Firma přepracovala pěnu, gumovou podrážku i karbonové prvky boty, přičemž zachovala její robustní design, ale zároveň srazila hmotnost na pouhých 97 gramů. Tvrdí, že bota je o 30 procent lehčí a zároveň poskytuje o 11 procent vyšší návratnost energie v přední části chodidla, což odpovídá téměř dvouprocentnímu zlepšení ekonomiky běhu.
„Jsou velmi lehké a příjemné na noze,“ popisovala Assefaová boty, které vydrží jen jeden závod, a pak ztrácejí své vlastnosti. Stojí zhruba 12 500 korun.
Nejmodernější technologie, ideální počasí a špičková konkurence, v níž se hned dva běžci vzájemně dotáhli za metu snů, byly tím pravým mixem.
Čísla z maratonského rekordu rekordů
1:59,30 - nový rekord v maratonu, který vytvořil Keňan Sabastian Sawe v neděli v Londýně
2:50 - tímto tempem na kilometr běžel trať 42 kilometrů a 195 metrů
21,2 km/h - takovou průměrnou rychlostí běžel
3 - tři nejlepší běžce londýnského maratonu překonali dosavadní rekord
Fáze závodu
Nejúžasnějším prvkem rekordu je takzvaný negativní split, druhou polovinu závodu zaběhl Sabastian Sawe rychleji než první
Část závodu
Čas
Tempo
1. polovina
1:00,29
2:52 min/km
2. polovina
59:01
2:48 min/km
Celkem
1:59,30
2:50 min/km