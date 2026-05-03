Mistryně světa Manuel o svém stropu: Nemyslím na konkrétní čas. Jak překonala vážné zranění?
Konečně už to začalo, i když s malým zpožděním. Čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel se po roční zdravotní pauze už o víkendu na MS ve štafetách v botswanském Gaborone rozletěla do své první dospělé letní sezony. Pověst generačního talentu před šesti týdny přiživila senzační zlatou medailí na halovém mistrovství světa v Toruni. Čeká se od ní výlet do exkluzivní sféry pod padesát sekund, kam z českých atletek zatím dosáhly jen Jarmila Kratochvílová a Taťána Kocembová Netoličková.
Jak poznám, kde je můj strop? To byla klíčová otázka posledního rozhovoru Lurdes Glorie Manuel pro Sport Magazín. Přímo na atletické dráze v Táboře o ní tehdy přemítala jako čerstvá senzace, čtvrtá nejlepší závodnice evropského šampionátu v Římě.
Od té doby závodila na olympiádě, ukončila mládežnickou kariéru titulem juniorské mistryně světa, udělala důležité rozhodnutí a přešla do nizozemské skupiny švýcarského kouče Laurenta Meuwlyho. Zažila si první vážné zranění, kvůli němuž přišla o loňské atletické léto. Na halovém MS v Toruni ale uspořádala působivý zlatý comeback a svět čeká, co předvede dál. A dilema o stropu pořád nemá řešení. „Ráda se nechám překvapit,“ usmívala se Manuel během podcastu iSport Extra, v němž mluvila z jihoafrického Potchefstroomu během jarního soustředění před startem sezony.
Jak s drobným odstupem vzpomínáte na zlatý šampionát v Toruni, kde jste zvítězila jako nejrychlejší závodnice dvou finálových běhů?
„Samozřejmě jsou s tím i teď spojené silné emoce. Myslím si, že na to budu vzpomínat hodně dlouho. Jsem ráda za celý průběh závodu. Koncept dvou štafet byl pro mě novinkou. Na halovou sezonu jsem se fakt těšila po tak dlouhé době, co jsem byla zraněná a nemohla závodit. I když to u mě není úplně zvykem, myslím si, že to s trenérem dáváme dohromady, abych měla halu radši. Myslím, že se nám daří, a taky to bylo vidět na té sezoně.“
Zatím jste se v hale necítila zrovna skvěle, trápil vás kontaktní způsob závodění. Ve finále mistrovství světa jste ale na seběhu důrazně setřásla agresivní Norku Henriette Jaegerovou. Vypadá to, že jste se to docela naučila…
„To se musím přiznat, že s tím pořád bojuju. Všechny mítinky, které jsem absolvovala, jsem bojovala s tím se tam umět probojovat po první dvoustovce. Na žádném závodě mi to nevyšlo. Až v tu pravou chvíli, kdy jsem si říkala, že jsem na mistrovství světa, zkusím to, a buď to vyjde, nebo ne. Myslím si, že tohle je nejlepší přístup, který jsem k tomu mohla mít. Přece jenom to byla veliká akce. Lepší udělat něco, co by mi mohlo přinést výsledky, než pak litovat, že jsem mohla běžet rychleji. S trenérem jsme zvolili taktiku a nakonec mi to vycházelo v rozběhu, semifinále i ve finále.“
Jaegerová je přitom už za mladou hvězdu evropské atletiky a venku má o sekundu lepší osobní rekord než vy. Pojďte se vrátit k momentu, kdy jste jí na seběhu po dvoustovce nedovolila jít před sebe?
„Já jsem se snažila držet plánu, co jsme si s trenérem řekli - že bych chtěla zkusit seběhnout první, dostat se před ní a běžet nejrychleji do poslední chvíle. Čekala jsem, že v poslední rovince budeme mezi sebou bojovat. Když vzpomínám, jaké jsem měla pocity při seběhu, tak jsem si říkala, že musím běžet, běžet, běžet a nepustit ji tam. Čas, který jsem běžela na první dvoustovce, byl šílený. Bylo to docela dost rychlé, blízko mému osobnímu rekordu. Bylo to kolem 23,20 (23,27 - pozn. aut.), což je hodně rychlé. Většinou se takhle rychle první dvoustovka neběhá. Ale když se nad tím zamyslím, ani nebyla jiná možnost, jak to běžet.“
Jak jste si titul mistryně světa užila?
„Samozřejmě byl skvělý pocit sdílet emoce se všemi, co měli radost spolu se mnou. Celkově ten závod, celá atmosféra… Když jsem se viděla s rodiči i se všemi, kteří neměli možnost být přímo tam, tak jsme to hezky prožili a se všemi jsme to oslavili. Emoce byly opravdu veliké. Bylo to hodně emocionální, jsem za to ráda.“
Co pro vás doma přichystala maminka na oslavu?
„Měli jsme dobré jídlo, byla oslava, nakonec jsme si někam zašli, takže to bylo super.“
Přechod ke švýcarskému trenérovi
Vaše zlato bylo velkým comebackem po nepříjemném zranění, které se vám přihodilo loni na jaře na startu vaší spolupráce se švýcarským trenérem Laurentem Meuwlym. Proč jste si po mládežnických letech, které jste strávila pod vedením trenérů Šárky Chládkové a Ratislava Šediny, vybrala právě jeho?
„V první řadě bych chtěla poděkovat svým bývalým trenérům, protože jsme udělali obrovský kus práce. Časy, ke kterým jsme se dostali, a všechny akce, které jsme spolu absolvovali, jsou hodně vysoce postavené laťka. Myslím, že jsme spolu odvedli skvělou práci a za to jim nesmírně děkuju. Budu z toho hodně čerpat. Když se začala řešit otázka, co dál, kam bych případně mohla jít, k jaké skupině a k jakým trenérům bych mohla přestoupit, vznikla první otázka, že bych mohla zkusit jít do Ameriky na nějakou univerzitu.“