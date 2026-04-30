Pompézní přivítání maratonského hrdiny: prezident se šekem a slavobrána z vodních děl
Přivítali ho jako krále. Keňský vytrvalec Sabastian Sawe jako první člověk v oficiálním závodě prolomil magickou hranici dvou hodin a ovládl londýnský maraton. Nyní se vrátil domů do víru národních oslav, které vyvrcholily setkáním s prezidentem, milionovou odměnou a speciálním dárkem.
Sabastian Sawe se vrátil do rodné Keni jen pár dní po svém rekordním běhu v Londýně. Sawe je prvním člověkem, který zaběhl maraton pod dvě hodiny v oficiálním závodě s časem 1:59:30. Překonal tak světový rekord, který předtím patřil také Keňanovi, Kelvinu Kiptumovi.
Hranice dvou hodin se zdála ve světě maratonu nepřekonatelná. Po neskutečném výkonu Saweho oslavoval celý běžecký svět. „Právě jsme byli svědky historického momentu,“ řekla bývalá světová rekordmanka Paula Radcliffová.
Z 31letého vytrvalce se za noc stala ikona a v rodné Keni to bylo poznat nejvíc. Matka po vítězství radostí skákala po pokoji. „Říkal mi, že jednoho dne překoná rekord. Byl tak odhodlaný a plný naděje, že se mu to podaří,“ řekl běžcův otec.
Pár dní po majestátním výkonu Sawe přiletěl zpátky do rodné země. Uvítací ceremoniál na letišti v Nairobi byl grandiózní. Jakmile letadlo dosedlo na ranvej a projelo slavobránou z vodních děl, jediné, co bylo slyšet, byl jásot davů a spousta hudby.
Kromě fanoušků na něj čekali i hrdí rodiče. Když se dostal přes všechny kamery, byl ověšený květinovými věnci. „Jsem rád za tento krásný den a že jste přišli oslavovat se mnou, nečekal jsem to,“ řekl dojatý Sawe.
Po přistání oslavy neskončily. Keňský prezident William Ruto pozval běžce na setkání, kde mu za úspěch věnoval osm milionů keňských šilinků, což je v přepočtu 1,29 milionu korun. „Váš návrat do Londýna a vytvoření nového rekordu potvrzuje jednu trvalou pravdu: byl jste předurčen k velkým věcem,“ řekl.
Kromě vysoké finanční odměny daroval prezident jednatřicetiletému běžci na zakázku vyrobené poznávací značky s číslem 1:59:30. „Řekl mi, že je nemá na co dát, protože jeho auto už značky má. Sabastiane, tak já ti auto seženu,“ pousmál se Ruto. Na oplátku Sawe Rutovi ukázal boty, které ho přenesly přes cílovou čáru.
I přes londýnský triumf Sawe neplánuje zpomalit. Ve čtyřech maratonech, na kterých závodil, pokaždé odjel se zlatem. Teď vyhlíží další metu a na podzim má v plánu rekord překonat.
