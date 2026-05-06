Legenda Hejnová o rychlé Lu: Šílený! Zachránila postup. Na ME může bojovat o titul
Velký rok čtvrtkařky Lurdes Glorie Manuel běží dál. Senzační halová mistryně světa z Toruně zahájila svou letní kampaň pozoruhodným výkonem na štafetovém MS v botswanském Gaborone, kde v rozběhu zařídila postup českého týmu na světový šampionát v Pekingu. „Je na to radost pohledět,“ říká Zuzana Hejnová, dvojnásobná světová šampionka na čtvrtce překážek a reprezentační trenérka sprintů a překážek a štafet.
Rozesmátá sestava českých čtvrtkařek na štafetovém MS v Botswaně měla co slavit. Postup do finále a kvalifikace do Pekingu byl týmový úspěch, ale dotáhla ho finišující Lurdes Gloria Manuel, která dodala letmý čas 49,39 sekundy. „Lu bězela jak magor!“ komentovala to její kolegyně Barbora Malíková. A trenérka Zuzana Hejnová ví, že má do sezony s vrcholem na ME v Birminghamu hodně silnou kartu.
Co říkáte na výkon Manuel v Botswaně?
„Šílený… My jsme rádi, že ji máme ve štafetě. I teď zachránila postup, ta ztráta byla značná. Ale ona je prostě bojovnice, je týmový hráč. Mně se na ní hrozně líbí, že bojuje za celý tým. Říkala, že když jí kolík doneseme s rozumným handicapem, je schopná dost stáhnout. Takhle k tomu přistoupila. Ona z toho taky má velkou radost, že se jí podařilo pomoct týmu a pomoct ke kvalifikaci do Pekingu.“
Co vám to říká o jejích možnostech do sezony?
„Teď vypadá, že je na tom skvěle Věřím, že to připraví tam, kam mají, což by pro ni měl být vrchol sezony – mistrovství Evropy. Jenom budeme všichni držet palce, aby měla největší formu na Evropě, aby hlavně vydržela zdravá. Když bude zdravá, bude běhat dobře. Abych řekla pravdu, vůbec nedokážu říct, jaké má limity, jak může běžet rychle.“
Zkuste to… Může běžet letos pod padesát sekund, což je hranice, kterou česká čtvrtkařka nepokořila čtyřicet let?
„Pod padesát poběží úplně s přehledem. Můžeme se dočkat mnohem rychlejších časů, může se přiblížit k devětačtyřiceti sekundám. Když chytne závod, formu, určitě může běžet čtyřicet devět a půl. Co jsme viděli, byl letmý úsek, ale pořád jsme na začátku sezony. Největší formu by měla mít v létě.“
České tabulky na 400 metrů
Pořadí
Jméno
Čas
Rok
1.
Jarmila Kratochvílová
47,99
1983
2.
Taťána Kocembová Netoličková
48,59
1983
3.
Helena Fuchsová
50,21
1998
4.
Lurdes Gloria Manuel
50,52
2024
5.
Denisa Rosolová
50,84
2011
6.
Jitka Burianová
50,85
2000
7.
Lada Vondrová
50,92
2023
8.
Hana Benešová
51,18
1997
9.
Barbora Malíková
51,23
2021
10.
Tereza Petržilková
51,25
2023
Pořád se může zrychlovat
Vy sama jste byla čtvrtkařka, jak vidíte její možnosti?
„Je určitě obrovský talent, to bezesporu. Zároveň má dobře nastavenou hlavu, chce trénovat, chce být dobrá. To je důležité. Má samozřejmě výborné