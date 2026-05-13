Tabačkovou trénuje Špotáková. V něčem je furt lepší, říká. Co je pro ni novinkou?
Kdo tohle má? Oštěpařka Nikol Tabačková po letech spolupráce se světovým rekordmanem Janem Železným přešla k Barboře Špotákové a teď ji trénuje nejlepší žena dějin. Výjimečné osobnosti provázejí její hodně bolavou atletickou cestu. Stále ji nevzdává. Před pár dny v Domažlicích se znovu přiblížila k hranici šedesáti metrů, která je zatím jejím sportovním snem.
Nemohla se ani rozeběhnout, aby stihla autobus. Nikol Tabačková má talent, o kterém svědčí dávný titul juniorské evropské šampionky. Křehké tělo jí zatím drží při zemi, ale bojuje dál. Na podzim začala novou éru jako svěřenkyně Barbory Špotákové a před pár dny v Domažlicích hodila 59,29 metru, jeden ze svých nejlepších výkonů kariéry. Šedesátku obstřeluje tak dlouho, že o ní ve spánku sní.
Co vám naznačil nadějný výkon na úvod sezony?
„Já to hodnotím velice kladně. Byla to jedna z mých nejlepších sérií, měla jsem poměrně dost kvalitních hodů. Padalo to, jak se říká, do kýble, ale beru to poctivině, tohle se hodí do větších akcí. Jsem ráda. Já už na tu šedesátku čekám tak dlouho, že mi pár závodů, nějaká chvilka nevadí, abych si na to počkala. Věřím, že to přijde a budu doufat, že to vyjde letos.“
Jak se vám spolupracuje s Barborou Špotákovou?
„Myslím, že jsme si docela sedly. Je to moje první ženská trenérka, já byla vždycky pod chlapama. Je super, že s námi Bára pořád trénuje. V nějakých věcech je furt lepší, někdy se člověk musí fakt snažit, aby ji porazil. Nějaká hecovačka tam pořád je. Sama závodila v ženské kategorii, předává mi svoje zkušenosti. Já jsem zatím spokojená. Je sranda, jsem uvolněná. S Bárou to všechno jde.“
Jak vypadá váš trénink?
„Všichni to děláme podobně. S Bárou jsme ze začátku hodně hrály hry. V rámci rozcvičky byla nějaká každý den. Volejbal, nohejbal, tenis… V hrách člověk udělá všechno, jsou tam rychlé starty na balon, odrazy, člověk trénuje i hlavu. Jsou vyhrocené míče, dlouhá výměna, člověk prohrává… I ta hlava tam docela pracuje. Bára by byla ráda, abych víc běhala, ale zdravotní stav mi to zatím nedovolil. Každým dnem je to lepší. Postupně se k tomu dostáváme. Začala jsem víc běhat překážky i dlouhé překážky. To je pro mě novinka. Držíme se věcí, kterým věřím, kterým věří ona.“
Hodí ještě někdy daleko?
„Báru už taky trošku bolí tělo. Kdyby chtěla, určitě hodí daleko, ale v tréninku jde vidět ten cit. To mají Bára i trenér Železný v sobě. Že vezmou oštěp a krásně to trefí, krásně to letí. Bára chodí běhat. V posilovně si na nás na některých cvicích furt maže na chleba, nebo minimálně mě. Je o dost vyšší než já, má delší nohy, když běžíme něco delšího, je pro mě výzva s ní soupeřit. Sprinty s námi moc nechodí, to je moje, tam se cítím jistější. Jak jsem menší, jsem výbušnější.“
Jako jediná oštěpařka na světě jste trénovala pod dohledem dvou světových rekordmanů, dá se popsat, co vám to dává?
„Já jsem v první řádě hrozně vděčná, že mám tohle štěstí, že jsem byla pod křídly těchto oštěpařských velikánů. Mně vždycky baví poslouchat všechny možné historky, co zažili, s kým soupeřili, na co si dávali pozor. Je to určitě super být v blízkém kontaktu s takovou osobností. Každý si pak může najít něco, co mu pomůže. Mně se poštěstilo, že můžu poslouchat tyhle dva světové rekordmany. Myslím, že jsem si z toho vždycky něco odnesla.“
Se Špotákovou máte závodní bilanci 1:16, vzpomínáte na ten vítězný závod před třemi lety na Zlaté tretře, kdy se šampionka vracela kvůli rozlučce s Ostravou z důchodu?
„Já si ten závod pamatuju. Udělalo mi to trošku radost. Přece jen, porazit aspoň jednou světovou rekordmanku. Bára na peaku své kariéry házela neskutečně daleko, nejde to srovnat. Radost mi to určitě udělalo, nikdy není lehké porazit takové jméno. Ale nikdy na to nepřišla řeč. Furt je to 16:1, ale za tu jedničku jsem ráda. Mohla to být nula.“
Co zdravíčko? Vloni na jaře jste hodila daleko v botswanském Gaborone, ale pak zase přišlo trápení…
„Loni před závodem jsem si něco natrhla v koleni, pak se to se mnou celé vleklo. Bylo to padesát na padesát zdraví a hlava. Letos je obojí úplně jinde. Zbytečně nedělám věci, které mi bolest dráždí, rozjedou. Snažím se hodně cvičit. Primární bylo udělat přípravu, abych nebyla bolavá a mohla vždycky házet. Teď ťukám, trošku to cítím, ale není to jako loni. Jde o obě operovaná kolena. Operovaný mám i loket, o něm vím, ale jak už je to dlouhou dobu, je to taková bolest, která se dá zvládnout. Někdy jsou horší dny i lepší dny. Loket je v normě.“
Jaké to je se každý den prát s bolestí?
„To mě hodně zlomilo loni. Bylo to fakt těžký. Já jsem se nemohla bez bolesti ani kousek popoběhnout na autobus. Pro mě to bylo hrozný. Vždycky jsem se snažila to na tréninku trošku ošulit, a to se nevyplácí. Snažila jsem se uhýbat bolesti, ale rozbolelo mě druhé koleno, pak třeba palec u nohy, kyčel, záda... Už to byl řetězec. Celý rok věřit, že se to jednou zlomí, je hrozně těžké. Na tom jsem ztroskotala, vyčerpala jsem to ´believe´. Je hrozně těžký to někomu popsat, pokud si to nezažije. Já jsem nemohla sejít ze schodů, musela jsem dolů chodit pozadu.“
Ale teď jste zpátky a zase útočíte na vaši vysněnou šedesátku. Máte tu hranici hodně v hlavě?
„Nejhorší je asi ten moment, kdy člověk hodí něco na závodě a je to blízko, nebo ví, že to hodil v rozcvičování. Ví, že to tam je. Před dalším závodem se mi o tom zdá. Člověk má nějaké představy, přál by si, aby to hodil. Letos k tomu přistupuju trošku jinak než roky předtím. Vím, že jsem si to hodně přála, trošku jsem tlačila na pilu. Letos mám od toho trošku odstup. Pokud se to povede, budu nesmírně ráda. Pokud ne, ještě se to nemá stát. Já si počkám. Trenérka říká, že to máme nechat vesmíru. Tak to necháme vesmíru. Nejbližší závod mám v sobotu v Halle, potom až za čtrnáct dní Odložila (Memoriál Josefa Odložila) a asi St. Pölten. A budu čekat, jestli mě vezmou na Tretru.“