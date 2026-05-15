Souboj Boltových nástupců v Ostravě. Jak vznikal historický souboj Lyles vs. Gout
Messi a Yamal na svůj první souboj pořád čekají, světová atletika se ale podobného střetu dočká. Přesně za měsíc se na Zlaté tretře v Ostravě utká současný sprinterský král Noah Lyles s fenomenálním mladíkem Gout Goutem v běhu na 150 metrů. „Poběží proti sobě, aby se ukázalo, kdo má v sobě větší schopnosti, jestli hvězda, nebo talent,“ usmívá se promotér Miroslav Černošek. A ve hře bude nejlepší čas historie.
Bude to globální hit. Od chvíle, co pořadatelé Zlaté tretry oznámili svou lahůdku pro 16. června, v atletickém světě roste očekávání. Ostravský mítink vůbec poprvé svede dohromady dva borce, kteří jsou v jedné větě spojování s legendárním Usainem Boltem.
Osmadvacetiletý Noah Lyles jeho éru těsně nestihnul a v posledním desetiletí se stal mistrovým nástupcem. Podobně jako velký Jamajčan miluje především dvoustovku, kde vyhrál čtyři světové šampionáty v řadě a k jeho světovému rekordu se přiblížil na 12 setin sekundy.
Gout Goutovi, hubenému Australanovi se súdánskými kořeny, je teprve osmnáct, ale v posledních dvou letech jeho hvězda letí nahoru.
„To je nelidské!“ křičel hlasatel do mikrofonu, když vloni v březnu na australském středoškolském šampionátu tehdy teprve šestnáctiletý Gout zaběhl dvoustovku za 20,05 a překonal australský národní rekord, který držel Peter Norman od olympijských her 1968. A taky tím o osm setin překonal maximum šestnáctiletého Usaina Bolta.
Manažeři zbystřili a příští jaro Gout absolvoval na Zlaté tretře svou evropskou profesionální premiéru. Další adrenalin přidal před měsícem, když v Sydney zaběhl bleskový čas 19,67 sekundy. A může prezentovat, že i v osmnácti je rychlejší než Bolt. V jeho věkové kategorii běžel rychleji jen Američan Erriyon Knighton, který v roce 2022 předvedl famózní čas 19,49. Jeho kariéru však vloni zastavily následky pozitivního dopingového testu.
„Rádi jsme vytvářeli příběh s Boltem. Jsme rádi, že máme příběh s Duplantisem. S Gout Goutem jsme začali příběh v loňském roce, kdy přijel jako velká naděje. Mysleli jsme si, že je to rozhodnutí výborné. Letošní rok ukazuje, že je nejen výborné, ale přímo skvělé,“ říká Černošek. „Výkon, kterým zaběhl dvoustovku, je v jeho věku mimořádný Svědčí o tom, že zaběhl lepší čas, než ve své době nepřekonatelný Bolt.“
Časy sprinterů na 200 metrů podle věku
Jméno
15 let
16 let
17 let
18 let
Gout Gout
20,97
20,04
20,02
19,67
Usain Bolt
20,58
20,13
19,93
19,99
Noah Lyles
21,26
20,82
20,71
20,18
A Ostrava oba dala dohromady. Právě na Zlaté tretře se 16. června, v den šedesátých narozenin legendárního oštěpaře a ředitele mítinku Jana Železného, poprvé v kariéře utkají Gout a Lyles.
„Má to pozitivní ohlasy napříč celým světem. I proto, že se poprvé střetnou v přímém souboji,“ líčí manažer mítinku Alfons Juck. „Nejdřív jsme měli dohodnutého Gouta, až potom Lylese. Lyles řekl, že chce běžet sto padesátku. Američtí atleti letos nemají šampionát a můžou experimentovat. Řekli jsme: Dobře, udělejme to! Pak jsme se zeptali Gouta, jestli je s tím OK. Neměl problém, je to disciplína, která se mu hodí. Pak jsme se ještě jednou zeptali Lylese, jestli je s tím v pohodě. Všechno do sebe zapadlo.“
Jsou dva nejrychlejší muži svých generaci, ale není mezi nimi nepříjemný beef. Jejich vztah je zatím podobný, jaký mají Leonel Messi s Laminem Yamalem. Dvě tváře Barcelony různých časů spojila slavná fotografie, na níž už slavný Argentinec na charitativní akci koupal svého nástupce jako kojence. V březnu se měli utkat na Finalissimu, souboji šampionů Evropy a Jižní Ameriky, kvůli krizi na Blízkém východě se ale zápas plánovaný do Kataru zrušil.
Lylese a Gouta spojuje sponzorské zázemí. Právě v těchto dnech spolu trénují v tréninkovém centru ve floridském Clermontu.
„Jsou to perfektní kamarádi. Mají stejného sponzora, který se velmi angažuje a mají od něj hrazené tréninkové pobyty,“ vysvětluje Juck. „Skvěle to do sebe zapadá. Gout podepsal s Adidasem, a když jede do Ameriky, trénuje tam.“
Na Youtube se dokonce objevil čerstvý záběr, v němž si oba sprinteři dali cvičný závod na 60 metrů. Na prvních třiceti metrech byl Lyles o desetinu lepší, v druhé třicítce už ale na Gouta nezískal ani chlup.
Zlatá tretra Ostrava 2026
Letošní zlatý mítink Kontinentální tour Světové atletiky se koná 16. června. Kromě Noaha Lylese a Gouta Gouta jsou potvrzenými hvězdami tyčkaři Emmanouil Karalis, Katie Moonová či Tina Šutejová, výškař Giamarco Tamberi nebo překážkářky Tobi Amusanová, Devynne Charltonová a Nadine Visserová. Z českých atletů se představí Karolína Maňasová, Lurdes Gloria Manuel, Amálie Švábíková, Tomáš Staněk nebo Nikola Ogrodníková.
Stopadesátka je tradiční atletická disciplína, která bývá jednou za čas využívána pro exhibice podobného typu. V roce 1997 se na ní na vrcholu slávy utkali olympijští šampioni z Her v Atlantě na stovce a dvoustovce, Donovan Bailey a Michael Johnson, o pomyslný titul sprinterského krále. Ve hře byl milion dolarů a show skončila Johnsonovým zraněním.
V Ostravě půjde o překonání nejlepšího historického času disciplíny 14,92 sekundy, který v dubnu zaběhl Jamajčan Kishane Thompson. Lyles už se kolem stopadesátimetrové mety několikrát mihl rychleji na dvoustovkách. Při svém osobním rekordu ve finále na MS 2022 v Eugene mu běh na 150 metrů změřili za 14,58.
„Trať na sto padesát metrů je divácky velmi atraktivní a pro samotné sprintery představuje zajímavou výzvu,“ líčí Juck. „Start zkušeného šampiona, jakým je Noah Lyles, a mladého talentu Gouta Gouta dává tomuto závodu jedinečný rozměr. Věříme, že fanoušci uvidí nezapomenutelné výkony.“
Samotný Lyles jako jedna z mála hvězd současné éry v Ostravě ještě nebyl a na Zlaté tretře bude mít hned šanci zapsat se do historických tabulek. Pokud porazí Gouta.
„Je to opravdu vzrušující, protože Zlatou tretru sleduji již léta, viděl jsem tu světové výkony, rekordy a úžasné talentované sportovce, kteří zde soutěžili. A teď se snad zapíšu do historie i já,“ vzkázal Lyles.