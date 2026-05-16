Kitagučiovou čeká první start pod Železným. Vrací se Vadlejch i Ogrodníková
Tohle je velký víkend pro český oštěp. Po mateřské pauze čeká první závod Nikolu Ogrodníkovou, po nevydařené loňské sezoně začíná znovu Jakub Vadlejch. A Japonka Haruka Kitagučiová si poprvé zazávodí pod dohledem kouče Jana Železného.
Jakub Vadlejch, evropský šampion z roku 2024, se vrací na místo loňského světového šampionátu, kde po zdravotně složité sezoně nepostoupil do užšího finále. V neděli ráno českého času (6:00, PP ČT sport) se představí na zlatém mítinku Kontinentální tour v Tokiu.
„Cestoval v dobré kondici, co se týká zdravotního stavu. Je připravený atakovat kvalitní výkon,“ říká jeho manažer Alfons Juck. „Myslím, že určitě bude mít lepší sezonu než minulou. Nejpodstatnější je, aby byl zdravý. V jeho věku speciálně. Bude atakovat nejvyšší pozice.“
Kromě japonské konkurence se Vadlejch utká i s Edisem Matusevičiusem z Litvy a Američanem Markem Minichellem. Na startu bude i další reprezentant Martin Konečný.
V Tokiu bude hlavní hvězdou japonská oštěpařka Haruka Kitagučiová, která je dlouhodobě spojená s českými trenéry. Sedm let spolupracovala s Davidem Sekerákem, s nímž se stala světovou šampionkou i olympijskou vítězkou. Před sezonou ale začala spolupracovat se světovým rekordmanem Janem Železným, který skončil s Indem Níradžem Čoprou.
„Jsem neuvěřitelně poctěna, že novou kapitolu začnu s ním,“ uvedla Kitagučiová na síti X. „Těším se, že budu nasávat vše, co budu moct, nejenom techniku, ale taky mentalitu, která je potřebná k úspěchu.“
Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková se poprvé po loňské mateřské pauze představí při nedělním úvodním kole extraligy v Ostravě.