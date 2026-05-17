Vadlejch vyhrál v Tokiu. Železný poprvé koučoval Kitagučiovou, té se nedařilo

Jakub Vadlejch v akci
Jakub Vadlejch v akci
Japonka Haruka Kitagučiová poprvé závodila pod trenérem Janem Železným
Oštěpařka Haruka Kitagučiová
Oštěpařka Haruka Kitagučiová na Zlaté tretře
Martin Hašek
Atletika
Oštěpař Jakub Vadlejch zahájil sezonu přesvědčivým vítězstvím na zlatém mítinku Kontinentální tour v Tokiu. Nejdelším hodem hodil 85,24 metru a celkem třikrát přehodil osmdesátimetrovou hranici. V premiéře pod koučem Janem Železným se naopak nedařilo Japonce Haruce Kitagučiové.

Minulou sezonu pokazily Vadlejchovi zdravotní problémy, do té nové ale vstoupil skvěle ve svém šťastném městě. V Tokiu v roce 2021 získal stříbrnou olympijskou medaili a místní mítink vyhrál už potřetí.

„Byl to krásný první závod sezóny. Znovu jsem si potvrdil, že to tu mám rád. Byl jsem tu potřetí a potřetí se mi povedlo vyhrát. Skvělá bilance,“ řekl Vadlejch. „Tak uvidíme, co přinese sezóna. Cíl je jasný. Birmingham a mistrovství Evropy.“

Druhého v pořadí, Američana Marka Minchella, Vadlejch porazil o tři a půl metru. Další reprezentant Martin Konečný hodil 77,53 metru a skončil pátý.

Železný koučoval za sektorem

Vadlejch si zvedl sebevědomí po protrápeném loňském roce a hodil nejdál od olympijského finále v Paříži. Další závody ho čekají na přelomu května a června, kdy během pěti dní nastoupí na dvou mítincích Diamantové ligy v Rabatu a v Římě.

Japonská oštěpařka Haruka Kitagučiová závodila poprvé po přechodu od trenéra Davida Sekeráka k Janu Železnému. Světový rekordman ji koučoval za sektorem, úřadující olympijské šampionce ale závod nevyšel. Nejdál hodila 60,36 metru a ve vyrovnaném závodě skončila pátá. Výkonem 61,57 vyhrála Rhema Otadorová z Baham.

Sprinterský král Noah Lyles, který se chystá na očekávaný souboj s australským mladíkem Gout Goutem na Zlaté tretře, v Tokiu vyhrál běh na 100 metrů v čase 9,95 sekundy. Před cestou do Ostravy ho čeká ještě stovka v Římě.

Atletický mítink kategorie Continental Tour - Gold v Tokiu:

Muži:
100 m (vítr +0,6 m/s): 1. Lyles 9,95, 200 m (-1,3 m/s): 1. Anthony (oba USA) 20,05, 400 m: 1. Irizuki 45,71, 1500 m: 1. Iizawa 3:37,69, 3000 m: 1. Mori 7:38,98, 110 m př. (-0,2 m/s): 1. Abe (všichni Jap.) 13,26, 400 m př.: 1. Nezir (Tur.) 48,25, výška: 1. Šibuja 224, dálka: 1. Hašioka (oba Jap.) 822, oštěp:1. Vadlejch (ČR) 85,24, 2. Minichello (USA) 81,74, ...5. Konečný (ČR) 77,53.

Ženy:
400 m: 1. Johnová (Brit.) 49,85, 1500 m: 1. Chepkiruiová 4:16,11, 3000 m: 1. Janetová (obě Keňa) 8:39,24, 100 m př. (-0,9 m/s): 1. Armstrongová (USA) 12,75, trojskok: 1. Talosová (Rum.) 13,99, oštěp: 1. Otaborová (Bah.) 61,57.

