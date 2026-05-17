Vadlejch vyhrál v Tokiu. Železný poprvé koučoval Kitagučiovou, té se nedařilo
Oštěpař Jakub Vadlejch zahájil sezonu přesvědčivým vítězstvím na zlatém mítinku Kontinentální tour v Tokiu. Nejdelším hodem hodil 85,24 metru a celkem třikrát přehodil osmdesátimetrovou hranici. V premiéře pod koučem Janem Železným se naopak nedařilo Japonce Haruce Kitagučiové.
Minulou sezonu pokazily Vadlejchovi zdravotní problémy, do té nové ale vstoupil skvěle ve svém šťastném městě. V Tokiu v roce 2021 získal stříbrnou olympijskou medaili a místní mítink vyhrál už potřetí.
„Byl to krásný první závod sezóny. Znovu jsem si potvrdil, že to tu mám rád. Byl jsem tu potřetí a potřetí se mi povedlo vyhrát. Skvělá bilance,“ řekl Vadlejch. „Tak uvidíme, co přinese sezóna. Cíl je jasný. Birmingham a mistrovství Evropy.“
Druhého v pořadí, Američana Marka Minchella, Vadlejch porazil o tři a půl metru. Další reprezentant Martin Konečný hodil 77,53 metru a skončil pátý.
Železný koučoval za sektorem
Vadlejch si zvedl sebevědomí po protrápeném loňském roce a hodil nejdál od olympijského finále v Paříži. Další závody ho čekají na přelomu května a června, kdy během pěti dní nastoupí na dvou mítincích Diamantové ligy v Rabatu a v Římě.
Japonská oštěpařka Haruka Kitagučiová závodila poprvé po přechodu od trenéra Davida Sekeráka k Janu Železnému. Světový rekordman ji koučoval za sektorem, úřadující olympijské šampionce ale závod nevyšel. Nejdál hodila 60,36 metru a ve vyrovnaném závodě skončila pátá. Výkonem 61,57 vyhrála Rhema Otadorová z Baham.
Sprinterský král Noah Lyles, který se chystá na očekávaný souboj s australským mladíkem Gout Goutem na Zlaté tretře, v Tokiu vyhrál běh na 100 metrů v čase 9,95 sekundy. Před cestou do Ostravy ho čeká ještě stovka v Římě.
Atletický mítink kategorie Continental Tour - Gold v Tokiu:
Muži:
100 m (vítr +0,6 m/s): 1. Lyles 9,95, 200 m (-1,3 m/s): 1. Anthony (oba USA) 20,05, 400 m: 1. Irizuki 45,71, 1500 m: 1. Iizawa 3:37,69, 3000 m: 1. Mori 7:38,98, 110 m př. (-0,2 m/s): 1. Abe (všichni Jap.) 13,26, 400 m př.: 1. Nezir (Tur.) 48,25, výška: 1. Šibuja 224, dálka: 1. Hašioka (oba Jap.) 822, oštěp:1. Vadlejch (ČR) 85,24, 2. Minichello (USA) 81,74, ...5. Konečný (ČR) 77,53.
Ženy:
400 m: 1. Johnová (Brit.) 49,85, 1500 m: 1. Chepkiruiová 4:16,11, 3000 m: 1. Janetová (obě Keňa) 8:39,24, 100 m př. (-0,9 m/s): 1. Armstrongová (USA) 12,75, trojskok: 1. Talosová (Rum.) 13,99, oštěp: 1. Otaborová (Bah.) 61,57.