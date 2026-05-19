Hit pro letošní Zlatou tretru: hvězda Bolová si v Ostravě poprvé vyzkouší půlku
Nizozemská hvězda Femke Broedersová-Bolová (26) zažije na červnové Zlaté tretře velkou premiéru. Poprvé pod širým nebem si zaběhne ostrý závod na 800 metrů, což je trať, které se dvojnásobná světová šampionka na překážkách hodlá dál věnovat.
Po unikátním prvním střetu mezi sprintery Noahem Lylesem a Gout Goutem ohlásila Zlatá tretra další parádní novinku. Právě v Ostravě začne svou půlkařskou éru Femke Broedersová-Bolová, navíc se publiku poprvé představí pod novým jménem poté, co se nedávno vdala za belgického tyčkaře Bena Broederse.
„Pro Tretru je velké vyznamenání, že se famózní Femke Bolová při své premiéře v nové disciplíně objeví právě v Ostravě,“ pochvaluje si promotér mítinku Miroslav Černošek.
Pod mateřským jménem Bolová se z vytáhlé běžkyně stala čtvrtkařská hvězda. Na dlouhých překážkách musela čelit velké éře Američanky Sydney McLaughlinové-Levroneové, vyhrála poslední dva světové šampionáty a získala dvě bronzové olympijské medaile. Na halové čtvrtce taky překonala letitý rekord Jarmily Kratochvílové, který následně posunula na výkon 49,17.
Od letoška se Broedersová-Bolová věnuje osmistovce, kterou si zatím zkusila jen před lety jako dorostenka. V halové sezoně se představila na mítinku v Métách, kde hned pokořila hranici dvou minut časem 1:59,07 minuty.
„Uvidíme, jaké bude chtít tempo. Určitě to bude ostře sledovaná záležitost,“ líčí manažer mítinku Alfons Juck.
Spolupráce s českou hvězdou
Brodersová-Bolová od podzimu 2024 trénuje spolu s českou čvrtkařskou hvězdou Lurdes Gloria Manuel. „Moc se těším, že budu závodit v Ostravě. Uvidíme se,“ vzkázala Nizozemka.
Organizátoři ostravského mítinku oznámili také start amerického sprintera Jordana Anthonyho. Od čerstvého halového mistra světa na 60 metrů očekávají útok na stovku pod deset sekund. Mezi jeho hlavní soupeře patří Ronnie Baker.
Dalšími hvězdami jsou tyčkaři Emmanouil Karalis, Katie Moonova či Tina Šutejová. Na mužském kilometru se elitní půlkaři Josh Hoey a Mohammed Attaoui pokusí o překonání nejlepšího historického času.