Promotér Zlaté tretry si stěžuje na NSA: Na poslední chvíli nám sebrala 300 000 dolarů!
Atletický mítink Zlatá tretra přivede do Ostravy hvězdy typu Noaha Lylese, Gouta Gouta či Femke Broedersové-Bolové, promotér Miroslav Černošek si ale stěžuje na přístup Národní sportovní agentury. „Dostali jsme neskutečnou ránu, Národní sportovní agentura nám na poslední chvíli sebrala tři sta tisíc dolarů (více než 6 milionů korun),“ líčí Černošek.
Nejvýznamnější atletický mítink v Česku slaví letos pětašedesáté výročí, při organizaci ale čelil velkým problémům. Zlatá tretra stojí na podpoře města Ostravy a Moravskoslezského kraje, letos se ovšem musela smířit s ponížením podpory od Národní sportovní agentury.
„Když jsme se tu informaci dozvěděli, chtěl jsem zrušit start všech zahraničních atletů,“ uvedl Miroslav Černošek, šéf pořádající společnosti TK Plus. „Dokázali jsme si spočítat, že budeme muset něco někde uloupit. Je to velice smutný příběh. Mítink, který si vydobyl místo nejenom v Česku ale i ve světě, dostal takovou ránu.“
Zlatá tretra je historický atletický mítink, který se na začátku tisíciletí dostal na pokraj zániku. Tehdy ho pomohl zachránit Černošek, známý hráč na trhu sportovních financí.
„Když se v roce 2000 objevila velká krize kolem Tretry, navštívil mě Honza Slanina. Domluvili jsme se, že zkusím do Tretry vstoupit,“ vzpomíná Černošek na kontakt s Janem Slaninou, tehdejším šéfem vítkovické atletiky.
Zlatá tretra se tehdy znovu rozdýchala a brzy zažívala nejslavnější éru díky pevným vztahům s globální hvězdou Usainem Boltem. V současnosti je z ostravského mítinku úspěšný mítink. Vloni šel z Ostravy televizní signál do 140 zemí světa. V roce 2024 činila hodnota mediálního prostoru 663 milionů korun.
Zdůvodnění? Bylo málo peněz
Přesto pořadatelé na podpoře NSA přišli o peníze. Vloni od ní dostali 18 milionů korun. Tentokrát nečekaně přišli přibližně o třetinu této částky.
„Bylo to zdůvodněno velice jednoduše, bylo málo peněz. Oni dali peníze na všechny žádosti, potom to snížili o třicet až čtyřicet procent,“ řekl Černošek. „My jsme žili v tom, že Zlatá tretra je v soustavě nejvýznamnějších sportovních událostí v České republice. Víme, že bylo mistrovství světa v krasobruslení, Světový pohár v lyžování, v biatlonu. Ale mysleli jsme si, že Tretra je hodnocená jako významnější pro reprezentaci České republiky dovnitř i vně. Nejhorší byl moment, že ta informace přišla v době, kdy už máte řadu atletů zajištěných a podepsaných. Představa, že měsíc před Zlatou tretru nasmlouváte atlety, je perverzní.“
Mítink se 16. června přesto uskuteční i se zahraničními hvězdami. Mezi hity bude patřit souboj Noaha Lylese s Gout Goutem na trati 150 metrů, premiéra Femke Broedersové-Bolové na 800 metrů nebo pokus o překonání světového rekordu na 1000 metrů mužů.
„Chceme, aby Tretra byla velice důstojná. Zachraňuje nás město Ostrava a Moravskoslezský kraj, Severočeské doly a některé privátní firmy,“ vysvětlil Černošek.
Národní sportovní agentura se na dotaz serveru iSport vyjádřila takto: „Rok 2026 byl z pohledu pořádání velkých sportovních akcí mimořádný a vládním usnesením je zavázáno pět největších akcí jako je Moto GP, MS v krasobruslení, ME ve volejbale žen, Světový pohár v alpském lyžování či Mistrovství Evropy v házené žen, které v celkovém úhrnu spotřebují 354 milionů korun. Vzhledem k situaci, kdy se celkový rozpočet na ostatní akce nenavyšoval, byly předpokládané a obvyklé dotace z minulých let na akce kráceny, a to přibližně o 80 milionů korun. Zlatá Tretra tak dostala dotaci přibližně o 6 milionů nižší než v roce 2025.“